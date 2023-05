" Pour comprendre le " Yi King - Le livre des transformations " et sa philosophie, il faut partir de son origine : c'était un livre de divination qui répondait par oui ou par non à certaines questions. [... ] Toutefois, depuis une époque très reculée, la pensée chinoise s'est éloignée de cette simple notion d'oracle ; elle a développé ce procédé élémentaire pour en faire progressivement une méthode de compréhension du monde. " Ainsi s'exprime l'auteur, Richard Wilhelm, qui ajoute : " Tout doit constamment se transformer, rester fluide et en mouvement ", tout en préservant le centre. " La Sagesse du Yi King " explore, approfondit et explicite certains aspects du Yi King, permettant à un esprit occidental, essentiellement formé à la rationalité et à l'étude des causes, de s'ouvrir à " la plénitude irrationnelle de la vie ", comme le formule Jung dans sa préface à l'édition anglaise du Yi King de Wilhelm.