L'Esprit grec. Mes apophtegmes essentiels, de Nikos Aliagas

Un apophtegme est une maxime concise, spirituelle la plupart du temps, qui condense une vérité ou une sagesse en quelques mots. L'idée : transmettre des enseignements moraux ou philosophiques de manière mémorable. Notre grand grec national avec Iannis Xenakis, Nikos Aliagas, persévère dans la photographie, et y adjoint ses « apophtegmes essentiels », d'Homère au peintre décédé en 2022, Alekos Fassianos.

C'est la maison de l'érudition sur l'Antiquité, surtout grecque et latine, Les Belles Lettres, accueille l'animateur, drôle d'idée ? Pas si on connaît l'ambition de celui qui a récemment exposé son œuvre photographique dans l'exposition, Le Spleen d'Ulysse : saisir « l'esprit grec », sans en faire un discours. Une édition bilingue, et des mots simples, de ceux qui ont soit tout soit rien compris.

Exerce ton corps et ton âme dit l'orateur du temps de Platon, Isocrate, « tu récoltes ce que tu as semé » dit le proverbe. « L'homme aime frapper ceux qui lui ressemblent », constate Ilías Venézis. Le poète Tassos Livatidis, lui est formel : « Quand tu dis : je hais, le premier meurtre du monde se réalise en toi. » Mais aussi Héraclite, Sappho, Nikos Kazantzaki, Archimède, Démocrite, Ménandre, Socrate... Et quelques-unes des 147 Maximes du Temple de Delphes, qui suffisent pour bien vivre.

Les photos sont de la Grèce d'aujourd'hui, mais il faut toujours revenir aux anciens Hellènes, car tout y a déjà été dit.

Une belle couverture bleu grec, logique, et une édition entourée des petits livres jaunes signés Plutarque, Plotin ou Hermès Trismégiste. Et ce hibou qui te regarde de biais.