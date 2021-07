Newsletters

Dans les aéroports, les imprévus et autres contretemps n'épargnent pas les lauréats du Prix Nobel de Littérature. Svetlana Aleksievitch, autrice biélorusse qui l'a reçu en 2015, a ainsi été considérablement retardée à Berlin, alors qu'elle souhaitait se rendre à Wrocław, en Pologne, pour un débat. Les autorités recherchaient visiblement une bombe dans sa valise...

Dans un accord passé avec La Bourse aux Livres, solution de vente entre particuliers, Fnac disposera d’une solution de reprise des ouvrages. Il faudra se déplacer en magasin, pour faire estimer la valeur de ses titres, mis en vente par la suite. Un modèle qui prolonge les « engagements pour une consommation durable », assure le distributeur.

Le conseil d’administration du CNL a voté, le 21 juin dernier, la réactivation du fonds d’aide d’urgence aux auteurs de l’écrit. Pour rappel, un fonds d’aide d’urgence a été ouvert, pour les auteurs, dès le 10 avril 2020 et jusqu’au 1er octobre 2020. Ce dispositif a permis de verser près de 2,3 millions € aux auteurs et autrices qui ne pouvaient pas bénéficier du fonds de solidarité et de pouvoir compter sur une aide mensuelle, limitée à 1500 € par mois.

L’application française Gleeph annonce une nouvelle collaboration avec Tite-Live, logiciel de gestion et services numériques dédiés aux librairies. Il s'agira notamment de mettre à disposition l'algorithme Fahrenheit pour les libraires profitant de Tite-Live. Cet outil propose en effet chaque jour des suggestions personnalisées à chacun d’entre eux.

Mais aussi la Biélorussie, le vocabulaire de l'environnement, les 80 ans de Wonder Woman...