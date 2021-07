Marie Desplechin, 3e marraine de l’opération “Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire

The Academy Museum of Motion Pictures ouvrira bientôt ses portes. Le musée, situé à Los Angeles (Californie), deviendra ainsi la plus grande institution aux États-Unis consacrée aux arts, aux sciences et aux artistes du monde cinématographique. Les programmes comprendront des rétrospectives et des séries thématiques, afin de « mettre en lumière les contributions artistiques et culturelles d'une sélection internationale d'artistes du cinéma ». L’exposition temporaire inaugurale Hayao Miyazaki y propose ainsi une rétrospective autour de l'artiste et cinéaste japonais.