Émergence numérique : repenser le cadre du droit d'auteur 

Inscrit dans le Partenariat mondial sur l’IA, et grâce à sa charte sur le numérique, le gouvernement canadien cherche à bâtir son économie sur le numérique et sur l’utilisation responsable de l’IA. Contrairement aux nombreuses dystopies qui oppose humanité aux nouvelles technologies, il s'agit de concilier les deux. Dans le cadre de la créativité artistique, celui-ci lance une consultation sur un cadre plus moderne du droit d’auteur pour l’IA et l’IdO.

DROIT : L'IA, quelle menace pour les créateurs ?

Initié par le ministre canadien de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, associé à Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, cet appel citoyen fait suite à l’examen exigé par la Loi sur le droit d’auteur de 2019.

Pour le Premier ministre, « cette consultation permettra de prendre acte des divers points de vue des Canadiens qui veulent s'assurer que le cadre canadien du droit d'auteur favorise l'innovation, les investissements et la concurrence, alors que les technologies numériques jouent un rôle de plus en plus important dans la croissance et la création d'emplois ».

Le but de l'appel citoyen est de « veiller à ce que le cadre canadien du droit d'auteur puisse relever efficacement les nouveaux défis suscités par ces technologies. Cette consultation porte sur un certain nombre d'enjeux, y compris la fouille de textes et de données, la titularité et la propriété des oeuvres créées par l'IA, la violation du droit d'auteur et la responsabilité en lien avec l'IA, ainsi que les questions de réparation et d'interopérabilité liées aux mesures techniques de protection ».

Les réponses reçues guideront alors l’élaboration d’une politique gouvernementale respectueuse du droit d’auteur et répondant aux enjeux liés à l’émergence de l’IA et de l’IdO, et plus largement au contexte numérique, en pleine évolution.

Pour Steven Guilbeault : « Le cadre canadien du droit d'auteur doit être à l'image du contexte actuel des technologies de pointe dans lequel évoluent les créateurs et les travailleurs du milieu culturel. »

Pour découvrir plus précisément les nombreux défis de cette initiative, vous pouvez consulter le site du gouvernement canadien qui les énumère.

Pour exprimer leurs commentaires et points de vue, les participants ont jusqu’au 17 septembre 2021 à cette adresse .

Crédit : Unsplash Keith Pitts at keithmelissa.com