Emanuele Trevi, lauréat du Prix Strega 2021

Voici donc le classement final de cette 75e édition, établi par un jury présidé par Sandro Veronesi, gagnant de l’édition précédente du prix avec le livre Il colibrì, publié en France par Grasset dans une traduction de Dominique Vittoz.

Emanuele Trevi, largement favori, a reçu 187 voix ; la deuxième place revient à Donatella Di Pietrantonio avec 135 voix, en compétition avec Borgo Sud (Einaudi), suivie d’Edith Bruck et Il pane perduto (La Nave di Teseo, 123 voix), vainqueur de la huitième édition du Premio Strega Giovani. En quatrième position, avec 78 voix, Giulia Caminito et son livre L’acqua del lagonon è mai dolce (Bompiani) ; enfin Andrea Bajani avec Il libro delle case, publié par Feltrinelli, a obtenu 66 voix.

Le livre lauréat raconte en 144 pages l’amitié de l’auteur avec deux écrivains morts prématurément, Rocco Carbone et Pia Pera. Il en décrit la personnalité et aussi le rapport à l’écriture et à la littérature. « La seule chose importante dans ce genre de portraits écrits est de chercher la bonne distance, qui est le style de l’unicité », observe l’auteur dans le roman, comme rappelé par Il Giornale della Libreria.

D’autres prix importants

On rappelle que Caminito et Bajani sont également dans la « cinquina » (les 5 finalistes) pour le prix Campiello. Le prix, qui en est à sa 59e édition, est organisé par la Fondazione Il Campiello — Confindustria Veneto. Cette année, le jury est présidé par Walter Veltroni, écrivain et homme politique italien.

La veille de la nuit du Nymphaeum, le Prix Strega Off s’est tenu aussi à Rome : le gagnant de la cinquième édition est Giulia Caminito avec L’acqua del lago non è mai dolce. Le vote Strega Off est l’un des votes collectifs qui contribuent à élire le lauréat du Prix Strega. Il est composé du vote du public et de celui des magazines littéraires et culturels sélectionnés.

Emanuele Trevi a publié en octobre dernier un roman chez Actes Sud, Songes et fables – Un apprentissage (trad. Maguerite Pozzoli). Il avait déjà remporté le prix Marco Polo Venise en 2017, une récompense qui lie la France et l'Italie, qui fut créée en 2016 par Christine Bach, directrice du cercle littéraire « Rendez-vous Rive Gauche ».

