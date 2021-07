Guy Delisle et Michel Rabagliati dans la sélection des Harvey Awards 2021

Les sélections des Harvey Awards 2021

Livre de l'année

The Book Tour d'Andi Watson (Top Shelf Productions)

Cyclopedia Exotica d'Aminder Dhaliwal (Drawn & Quarterly)

Department of Truth, Vol 1: The End Of The World de James Tynion IV, Martin Simmonds (Image Comics)

Heaven No Hell de Michael DeForge (Drawn & Quarterly)

Kent State: Four Dead in Ohio de Derf Backderf (Abrams), traduit en français sous le titre Kent State, Quatre morts dans l'Ohio aux éditions çà et là par Philippe Touboul

The Magic Fish de Trung Le Nguyen (Random House)

Monsters de Barry Windsor-Smith (Fantagraphics), parution prévue chez Delcourt fin 2021

Stone Fruit de Lee Lai (Fantgraphics), traduit en français sous le titre Le goût de la nectarine aux éditions Sarbacane par Géraldine Chognard

Superman’s Pal Jimmy Olsen: Who Killed Jimmy Olsen? de Matt Fraction et Steve Lieber (DC Comics)

Save It For Later: Promises, Protest and Parenthood de Nate Powell (Abrams)

Livre numérique de l'année

Adora and The Distance de Marc Bernardin et Ariela Kristantina (Comixology Originals)

Crisis Zone de Simon Hanselmann – sur https://www.instagram.com/simon.hanselmann/

Cyclopedia Exotica d'Aminder Dhaliwal – sur https://www.instagram.com/aminder_d/

Friday d'Ed Brubaker et Marcos Martin – http://panelsyndicate.com/comics/friday

Lore Olympus de Rachel Smythe – https://www.webtoons.com/en/romance/lore-olympus/list?title_no=1320

Meilleur livre jeunesse ou jeunes adultes

Allergic de Megan Wagner Lloyd et Michelle Mee Nutter (Scholastic Graphix)

Class Act de Jerry Craft (Quill Tree Books)

The Magic Fish de Trung Le Nguyen (Random House)

Nubia: Real One de L.L. McKinney et Robyn Smith (DC Comics)

Twins de Varian Johnson et Shannon Wright (Scholastic Graphix)

Meilleure adaptation d'une bande dessinée

The Boys d'Amazon, d'après The Boys (DC Comics)

Invincible d'Amazon, d'après Invincible (Image)

Loki de Disney+, d'après The Avengers (Marvel Comics)

Superman & Lois de CW, d'après Superman (DC Comics)

Sweet Tooth de Netflix, d'après Sweet Tooth (DC/Vertigo)

WandaVision de Disney+, d'après The Avengers (Marvel Comics)

Meilleur manga

Asadora! de Naoki Urasawa (VIZ Media), traduit en français aux éditions Kana par Thibaud Desbief

Boys Run the Riot de Keito Gaku (Kodansha Comics)

Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto (VIZ Media), traduit en français aux éditions Kazé par Sébastien Ludmann

Remina de Junji Ito (VIZ Media), traduit en français aux éditions Delcourt par Jacques Lalloz

Spy x Family de Tatsuya Endo (VIZ Media), traduit en français aux éditions Kurokawa par Satoko Fujimoto

Meilleur livre international

The City of Belgium de Brecht Evans, traduit par Brecht Evans (Drawn & Quarterly), publié en français sous le titre Les Rigoles par les éditions Actes Sud, dans une traduction de Michel Parvenof

Factory Summers de Guy Delisle, traduit par Helge Dascher et Rob Aspinall (Drawn & Quarterly), publié en français sous le titre Chroniques de jeunesse par les éditions Delcourt

Moms de Yeong-shin Ma, traduit par Janet Hong (Drawn & Quarterly)

Paul At Home de Michel Rabagliati, traduit par Helge Dascher et Rob Aspinall (Drawn & Quarterly), Paul à la maison, La Pastèque

The Winter of the Cartoonist de Paco Roca, traduit par Andrea Rosenberg (Fantagraphics), traduit en français sous le titre L'hiver du dessinateur aux éditions Rackham par Alejandra Carrasco

Photographie : Guy Delisle en 2020 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)