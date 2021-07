Editis / Hachette : l'autorité de la concurrence piquée dans sa curiosité

BFM TV avance, sans trop prendre de risque, que les accords entre les deux groupes feraient l’objet prochainement d’une enquête. Une source anonyme indique que l’Autorité de la concurrence serait d’ailleurs déjà sur le coup. « Elle a bien identifié les sujets qui pourraient poser problème », soulignent nos confrères.

Moralité, si la période estivale induit une trêve dans tout le secteur, au cours des prochains temps, toute initiative de l’un et l’autre groupe — Editis et Hachette Livre — bénéficiera de l’attention particulière de l’Autorité.

Prévisible, ô combien, attendue tout autant, cette perspective ne doit pas vraiment inquiéter les décideurs aux commandes. Chez Hachette, l’idée de synergies entre les deux groupes prête à sourire : « Pour l’heure, nous restons concurrents, et les demandes ne sont ni pressantes ni oppressantes », nous indiquait-on récemment. Travailler de concert n’est pas à l’ordre du jour, aussi l’idée d’une entente est pour l’heure totalement prématurée.

Et une fois encore, les congés d'été, s'ils peuvent être propices à l'élaboration de stratégies, deviennent rarement les moments de grandes annonces.

« Personne n’ignore que la diffusion/distribution sera l’un des nœuds gordiens : Hachette possède sa propre structure, Editis également. On dit que Média Participations s’intéresse à cette dernière [Interforum, Ndr], mais on dit bien des choses : l’édition est friande d’histoires… », sourit un observateur.

On dit aussi qu’Albin Michel pourrait quitter la diffusion/distribution que Hachette Livre assure aujourd’hui — la fin du contrat étant fixée à 2022. Et plus encore, le nom de l’ex-grand patron de Hachette, Arnaud Nourry, est revenu ces derniers mois : « On parle d’un projet autour d’Albin Michel, dernière maison indépendante et familiale, qui bénéficierait des contacts financiers de Nourry pour réaliser quelque chose. On prête volontiers à Nourry une volonté de revanche vis-à-vis de Lagardère », notent plusieurs sources.

« Francis Esmenard [actionnaire de Albin] et Nourry ont eu de bons rapports et se seraient encore rapprochés au cours des derniers mois. » Mais la véracité de ces suppositions reste complexe à décortiquer.

D'autant que les projections sur le devenir de l’un et l’autre groupe, les fusions et cessions, amènent les professionnels à se perdre en conjectures. Car pour l’heure, ils ne sont assurément qu’une poignée bien restreinte à avoir en main les plans de ce qui sera. Et l’Autorité de la concurrence en France autant que le gendarme européen auront leur mot à dire.

Seule garantie : ce rapprochement introduira des mouvements de plaques comme rarement l’industrie a pu en connaître. Et comme le rappelle un proche du groupe : « Vivendi a déjà réalisé une opération aussi complexe quand Universal a racheté EMI. Ils ont passé deux ans à découper, vendre et réorganiser. »

Après tout, même Antoine Gallimard le reconnaissait, fin juin : « C’est forcément un coup de tonnerre. On nous assure que rien ne bougera pendant six ans. Mais il faudrait être très proche de Vincent Bolloré pour connaître les scénarios. Jusqu’ici, il y avait un équilibre plutôt harmonieux entre des petites maisons, des poids moyens, et deux grands ensembles. » Et le grand patron de Madrigall d’ajouter alors : « Je peux être inquiet de voir qu’une seule personne possède à la fois Hachette et Editis. »

crédit photo : Elizabeth Cullen/ Unsplash