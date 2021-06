Newsletters

Il y a exactement un an, le 29 juin 2020, la Bibliothèque nationale de France lançait un appel à manifestation d’intérêt, adressé aux collectivités territoriales, pour la création d’un nouveau pôle regroupant conservatoire national de la presse et centre de conservation pour ses collections. Le choix se fait toujours attendre, et sans doute jusqu’à la fin de l’été, nous précise-t-on...

Située au cœur du district de Huangpu, en Chine, l’architecture de cette librairie est basée sur des techniques chinoises traditionnelles de conception de jardins. Elles allient une approche moderne — et relativement sobre — à une omniprésence d’éléments naturels. Le résultat est époustouflant.

Pour commémorer le 700e anniversaire de la mort de Dante, La Divine Comédie est remise au goût du jour à travers des traductions plus contemporaines. Gallimard et Actes Sud se lancent ainsi dans de nouvelles traductions de l’intégrale de l’œuvre...

« À l’approche des prochaines concertations sur le contrat d’édition avec le Syndicat national de l’édition, la Ligue des Auteurs Professionnels met en place un observatoire de nos métiers d’artistes-auteurs et autrices du livre », indique le syndicat, qui souhaite récolter des données sur les rémunérations des auteurs...

Mais aussi Zemmour abandonné, le coup d’envoi de Partir en Livre, le féminisme dans Fifty Shades...