Amis auteurs, “ne nous trompons pas de combat

Ne lâchons pas la proie pour l’ombre

Lettre ouverte à tous les auteurs

Amis auteurs de tous secteurs et de tous bords, chers collègues,

Quels que soient nos métiers, nos professions, nos activités, que nous soyons des auteurs à plein temps, occasionnels, vocationnels, et dans quelques branches que nous les exercions, à titre unique ou en pluriactivité, quels que soient nos réalités et notre quotidien, nous sommes tous dans le même bateau. Ne nous trompons pas de combat.

Il y a eu le rapport Racine, venu clore à la demande du ministre Franck Riester une série d’études et d’enquêtes, de mouvements et de manifestations convergeant vers le même constat :

la paupérisation grandissante des créateurs, et en particulier les plus jeunes et les femmes, dans un marché où l’offre est supérieure à la demande ;

la méconnaissance par les administrations de notre régime de fiction de salariat imaginé par André Malraux en 1975 pour mieux nous protéger ;

la mutation de nos métiers et de nos pratiques due aux évolutions technologiques et économiques.

Il y a eu la pandémie de Covid 19. Elle a mis en lumière nos problèmes et nos fragilités, mais elle a aussi montré notre inventivité, notre solidarité et notre résilience. Le gouvernement en place y a répondu par le « quoi qu’il en coûte » et le plan auteurs de Roselyne Bachelot après un cycle d’auditions et de concertations montrant que les pouvoirs publics font cas de la population des créateurs qui alimente des industries culturelles pesant pour 49,3 milliards d’euros dans l’économie nationale, très largement subventionnées, qui permettent à la France de rayonner à l’international à travers son exception culturelle. Des mesures d’urgence en 2020 (5 milliards d’euros), un budget 2021 en augmentation de 4,8 % (167 millions d’euros de mesures nouvelles) et un plan de relance de 2 milliards d’euros ont été décidés en soutien au secteur de la culture dans son ensemble, dont 390 millions pour les auteurs, pour nous. On ne peut pas dire que nous avons été oubliés.

Il y a eu en 2019 la réforme de notre régime. Y ont été inclus tous les ex-assujettis, y compris ceux qui ne tirent pas subsistance de leur métier de créateurs, qui y cotisent désormais et peuvent s’ouvrir des droits sociaux (IJ et retraite) même s’ils n’atteignent pas le seuil de « professionnalité ».

Il y a eu le décret d’août 2020. Le champ du régime a été élargi à nos réalités quotidiennes et à l’évolution de nos métiers (autoédition et financement participatif par exemple).

Le fonds de solidarité nous a été ouvert (208 millions d’euros distribués aux auteurs), et restera accessible, de façon dégressive, jusqu’en août 2021 pour accompagner la reprise. Et si la pandémie rebondissait, ce que nous ne souhaitons évidemment pas, gageons qu’il serait étendu.

Une délégation aux politiques professionnelles et sociales des auteurs et aux politiques de l’emploi a été créée, qui nous écoute et nous informe, et ne ménage pas sa peine dans les réunions de travail où nous sommes représentés dans toute notre pluralité par nos organisations professionnelles et nos sociétés d’auteurs.

Nous entendons ici et là que nous restons dans l’angle mort des politiques publiques, est-ce vraiment le cas ? Je n’en ai pas l’impression au vu du programme très dense des réunions qui nous sont proposées pour mettre en œuvre le plan auteurs.

On entend également qu’il nous manque un statut. Mais ce statut existe, c’est celui des artistes-auteurs. Un statut, c’est un ensemble de règles s’appliquant à une profession : nous avons le Code de la propriété intellectuelle (1992) qui nous est propre et exclusif pour l’encadrement juridique des contrats nous liant avec nos diffuseurs et les exploitants des œuvres que nous créons ; des dispositions nous sont consacrées dans le Code de la Sécurité sociale et dans le Code général des impôts pour encadrer nos régimes social et fiscal. À mi-chemin entre le régime des salariés et celui des indépendants, le régime des artistes-auteurs, auquel contribue largement la solidarité nationale, est certes mal connu des administrations, car il ne concerne que 230 000 personnes, et pas toutes des professionnels tirant uniquement subsistance des métiers de la création. Il faut l’améliorer, le simplifier, le faire connaître, trois axes sur lesquels travaille la délégation en concertation avec nos représentants – tous nos représentants dans toute la diversité de nos métiers, de nos secteurs, de nos pratiques.

Ce qui nous amène à la question brûlante de la représentativité : qui représente les auteurs, et pour quoi faire ?

Qui sont les auteurs ? Une population de 230 000 personnes, nous l’avons dit. Une variété de métiers très différents les uns des autres dans les œuvres que nous créons, nos rapports économiques avec nos diffuseurs, nos pratiques et nos intérêts.

De quoi avons-nous besoin ? De représentants qui nous connaissent, capables de faire remonter nos spécificités aux pouvoirs publics et aux législateurs qui créent et amendent les textes encadrant nos pratiques pour défendre nos droits et nos devoirs, en un mot notre statut. Et qui connaît mieux nos besoins et nos réalités que nos organisations professionnelles dans toute leur diversité, et dans certains cas les sociétés d’auteurs qui gèrent les droits collectifs constituant une bonne partie des revenus de certains d’entre nous (musique, audiovisuel, image fixe…). Faisons feu de tout bois et ne crachons pas sur les ressources et l’expertise juridique, sociale et fiscale que ces organismes peuvent mettre à notre disposition (2 000 demandes de conseil, 800 dossiers d’auteurs traités gratuitement par les juristes de la SCAM en 2020, à titre d’exemple).

On entend également parler d’élections professionnelles. Là où elles existent, au RAAP par exemple (organisme de gestion de nos retraites complémentaires) ou chez les salariés (8 % de syndiqués) où il s’agit d’élire des délégués syndicaux pour défendre des intérêts collectifs de branche (conventions collectives, prud’hommes), les taux de participation tournent autour de 7 à 8 %. Est-ce réellement représentatif à des taux aussi faibles ? Qui représentent des syndicats ou des institutions ainsi élus ? Une frange de professionnels les plus impliqués politiquement, qui auront fait la campagne la plus active, mais représenteraient-ils les intérêts de tous les auteurs ? Pour moi, la réponse évidente est non.

Alors, certes, plusieurs visions s’opposent, économiques, philosophiques ou politiques entre nos droits d’auteur, le droit d’auteur et les droits des auteurs. Droit du travail ou droit de propriété, partage de la valeur (sur ce dernier point, nous sommes tous d’accord)… Toutes sont légitimes et ne s’excluent pas mutuellement. Chacun est libre de militer dans le sens qui lui convient, mais je crois que nous voulons tout au fond la même chose : pouvoir vivre le mieux possible des métiers que nous avons choisis.

CREATION: des auteurs “en cale sèche”

Nous avons la chance aujourd’hui de disposer d’une délégation dédiée dans notre ministère de tutelle pour mettre en œuvre les politiques publiques qui nous concernent sous la forme d’un plan auteurs répondant au diagnostic du rapport Racine, d’interlocuteurs qui nous écoutent tous avec nos spécificités, d’une volonté politique d’améliorer la condition des créateurs et d’un agenda électoral qui impose d’obtenir rapidement des résultats, alors ne mordons pas la main tendue et saisissons cette opportunité.

Je crois aussi qu’une fenêtre de tir historique est ouverte pour obtenir des avancées pour toutes nos professions. Notre intérêt, notre devoir est de travailler ensemble pour faire avancer les dossiers dans chacun de nos secteurs et sur tous les sujets. Le temps nous est compté et n’est plus à la division. Retroussons-nous les manches et œuvrons de concert sans nous tirer dans les pattes ou une balle dans le pied.

Ne lâchons pas la proie pour l’ombre, ne nous trompons pas de combat.

Paola Appelius

Présidente de l’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF)

Photographie : illustration, Brett Davis, CC BY-NC 2.0