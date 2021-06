Histoire de l’ebook #14 - L’ebook vu par quelques pionniers

# Michael Hart (Projet Gutenberg)

« Nous considérons le texte électronique comme un nouveau médium, sans véritable relation avec le papier. Le seul point commun est que nous diffusons les mêmes œuvres, mais je ne vois pas comment le papier peut concurrencer le texte électronique une fois que les gens y sont habitués, particulièrement dans les établissements d’enseignement. » (Michael Hart, fondateur du Projet Gutenberg et père de l’ebook, interviewé en août 1998)

# Mark Ockerbloom (The Online Books Page)

« Je me suis passionné pour l’énorme potentiel qu’a l’internet de rendre la littérature accessible au plus grand nombre. (…) Je suis très intéressé par le développement de l’internet en tant que médium de communication de masse ces prochaines années. J’aimerais aussi rester impliqué dans la mise à disposition gratuite de livres sur l’internet, que ceci fasse partie intégrante de mon activité professionnelle, ou que ceci soit une activité bénévole menée sur mon temps libre. » (Mark Ockerbloom, bibliothécaire numérique et créateur de The Online Books Page, interviewé en septembre 1998)

# Robert Beard (A Web of Online Dictionaries)

« En tant que professeur de langue, je pense que le web présente une pléthore de nouvelles ressources disponibles dans la langue étudiée, et disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Aussi bien pour mes collègues que pour moi, et bien sûr pour notre établissement, l’internet nous permet aussi de publier pratiquement sans limitation. (...) L’internet nous offrira tout le matériel pédagogique dont nous pouvons rêver, y compris des notes de lecture, exercices, tests, évaluations et exercices interactifs plus efficaces dont certains sont encore du domaine de l’avenir. Le web sera une encyclopédie du monde faite par le monde pour le monde. » (Robert Beard, professeur de langue et créateur de A Web of Online Dictionaries et yourDictionary.com, interviewé en octobre 1998)

# Jean-Paul (Cotres.net)

« La navigation par hyperliens se fait en rayon (j’ai un centre d’intérêt et je clique méthodiquement sur tous les liens qui s’y rapportent) ou en louvoiements (de clic en clic, à mesure qu’ils apparaissent, au risque de perdre de vue mon sujet). Bien sûr, les deux sont possibles avec l’imprimé. Mais la différence saute aux yeux : feuilleter n’est pas cliquer. L’internet a donc changé mon rapport à l’écriture. (...) C’est finalement dans la publication en ligne (l’entoilage ?) que j’ai trouvé la mobilité, la fluidité que je cherchais. » (Jean-Paul, auteur hypermédia et créateur du site Cotres.net, interviewé en juin 2000)

# Nicolas Pewny (Le Choucas)

« Je vois le livre numérique du futur comme un “ouvrage total” réunissant textes, sons, images, vidéo, interactivité : une nouvelle manière de concevoir et d’écrire et de lire, peut-être sur un livre unique, sans cesse renouvelable, qui contiendrait tout ce que l’on a lu, unique et multiple compagnon. Utopique ? Invraisemblable ? Peut-être pas tant que cela ! » (Nicolas Pewny, fondateur des éditions du Choucas puis consultant en édition électronique, interviewé en février 2003)

# Marc Autret (Indiscripts)

« Il y a au moins deux axes qui émergent pour l’ebook : (a) une interface de lecture/consultation de plus en plus attractive et fonctionnelle (navigation, recherche, restructuration à la volée, annotations de l’utilisateur, quiz interactif...) ; (b) une intégration multimédia (vidéo, son, infographie animée, base de données, etc.) désormais fortement couplée au web. Aucun livre physique n’offre de telles fonctionnalités. J’imagine donc l’ebook de demain comme une sorte de wiki cristallisé, empaqueté dans un format. Quelle sera alors sa valeur propre ? Celle d’un livre : l’unité et la qualité du travail éditorial ! » (Marc Autret, développeur, infographiste et créateur du site Indiscripts, interviewé en décembre 2006)

# Pierre Schweitzer (@folio)

« La chance qu’on a tous est de vivre là, ici et maintenant cette transformation fantastique. Quand je suis né en 1963, les ordinateurs avaient comme mémoire quelques pages de caractères à peine. Aujourd’hui, mon baladeur de musique pourrait contenir des milliards de pages, une vraie bibliothèque de quartier. Demain, par l’effet conjugué de la loi de Moore et de l’omniprésence des réseaux, l’accès instantané aux œuvres et aux savoirs sera de mise. Le support de stockage lui-même n’aura plus beaucoup d’intérêt. Seules importeront les commodités fonctionnelles d’usage et la poétique de ces objets. » (Pierre Schweitzer, concepteur du lecteur de textes @folio et du logiciel Mot@Mot, interviewé en décembre 2006)

# Denis Zwirn (Numilog)

« Le livre numérique n’est plus une question de colloque, de définition conceptuelle ou de divination par certains “experts” : c’est un produit commercial et un outil au service de la lecture. (...) Il suffit de proposer des textes lisibles facilement sur les supports de lecture électronique variés qu’utilisent les gens, l’encre électronique pouvant progressivement envahir tous ces supports. Et de les proposer de manière industrielle. Ce n’est pas et ne sera jamais un produit de niche (les dictionnaires, les guides de voyage, les livres pour les non voyants...) : c’est en train de devenir un produit de masse, riche de formes multiples comme l’est le livre traditionnel. » (Denis Zwirn, fondateur de la librairie numérique Numilog, interviewé en août 2007)

# Henri « Henk » Slettenhaar (Silicon Valley Association)

« Je n’ai jamais aimé lire un livre sur un ordinateur ou sur un PDA. Maintenant, avec l’arrivée de tablettes comme le Kindle et l’iPad, je suis finalement devenu un lecteur de livres numériques. Je vois une expansion énorme avec l’arrivée de tablettes faciles à utiliser et avec un choix considérable de livres grâce au commerce électronique et à des sociétés comme Amazon. (…) J’utilise également des livres en ligne pour apprendre l’art de l’innovation ! » (Henri « Henk » Slettenhaar, professeur des technologies de la communication et directeur de la Silicon Valley Association suisse, interviewé en juin 2011)

