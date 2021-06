États-Unis : le secteur du livre repart à la hausse

Qui est encore plus imaginatif que Jason pour inventer des bêtises avec Anatole ? Plus fort que Tom-Tom et Nana pour rendre mabouls monsieur et madame Dubouchon ? Plus sympa que Bambou pour rigoler avec Avni ? Qui sont les meilleurs copains de Zouk, Tilda, Émile et Margot, Ariol et Ramono ou encore Glouton ? Les questions, posées parle groupe Bayard, semblent appeler plusieurs réponses...