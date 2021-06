Au Cachemire, les libertés de la presse et d'opinion sacrifiées

Depuis leur indépendance respective, en 1947, l’Inde et le Pakistan n'ont cessé de s'affronter pour le contrôle de la région du Cachemire. Le conflit a empiré, ces dernières décennies, depuis que les gouvernements des États voisins ont été rejoints par des groupes militants armés. Usant de méthodes violentes, ces derniers souhaitent perturber le statu quo depuis les années 1980 – leurs attaques ont d’ailleurs grandement contribué à une détérioration de la situation, dans la région.

Dans ce contexte, les journalistes doivent constamment naviguer entre les menaces du gouvernement et la colère des groupes rebelles. Umar Lateef Misgar, journaliste indépendant et doctorant à l'université de Westminster, fait état d'une situation très délicate pour la presse libre, dans un article publié par le Los Angeles Review of Books.

De la censure à l'autocensure

Rendre compte des faits, c’est ce qu'a tenté de faire Asif Sultan : ce journaliste, incarcéré depuis août 2018, a signé un reportage qui portait sur la rébellion armée du Cachemire, intitulé The Rise of Burhan (L’ascension de Burhan).

Asif Sultan, comme l’explique Misgar, avait interrogé les Over Ground Workers, un groupe composé de civils qui apporte un soutien logistique aux forces rebelles. Suite à la publication de son article, la police locale a fait pression sur le journaliste, afin qu’il révèle les noms des intervenants, qu’il avait anonymisés. De quoi l'accuser de soutenir un mouvement terroriste, pour justifier ensuite son emprisonnement.

Sultan est la parfaite illustration des dangers encourus par les journalistes qui s'opposent à la censure en place. Misgar souligne pour autant « l'ambiguïté de la censure » : le manque de directives claires de la part du gouvernement indien rend la tâche d’autant plus complexe à toutes les personnes qui souhaitent évoquer la situation de la région.

The Kashmir Walla, magazine anglophone, s’est imposé depuis 2011 comme l’une des rares publications qui osent aller à l'encontre des directives du gouvernement. Pour cette raison, Fahad Shah, rédacteur en chef, a été menacé, agressé et détenu par la police à plusieurs reprises, comme l’explique Misgar : « Les fonctionnaires ont souvent fait pression sur lui pour qu'il retire des histoires ou qu'il les atténue ; il a également été menacé de prison et de mort. »

Malgré tout, Shah n’a aucun regret : « Mon travail, le travail de mon équipe, est de rapporter les faits, et nous continuerons à le faire, quel qu'en soit le coût. Il ne faut jamais s'inquiéter du coût de dire la vérité si vous avez promis de raconter l'histoire d’un peuple, et au Cachemire, cette histoire est principalement celle d'un traumatisme, de la perte et de la mort. »

L'accent mis par l'État indien sur le contrôle de la presse se manifeste enfin par l'autocensure. Par crainte d'être persécutés, certains termes sont tout bonnement évités par les Cachemiris. Ils sont alors remplacés par des locutions inoffensives, des litotes, afin de se protéger du courroux de l’État indien. Les fonctionnaires indiens eux-mêmes seraient concernés, avec le partage obligatoire de leur activité sur les réseaux sociaux avec les forces de police.

Décrédibiliser le savoir

L'histoire ne s'arrête pas là : la stratégie gouvernementale vise à diaboliser le journalisme, en insufflant un sentiment de peur au Cachemire. Au cœur de cette population, déstabilisée par un conflit qui ne cesse de faire des dégâts, la vérité peine alors à se faire entendre.

Récemment, les forces de police ont en effet annoncé que plus aucun accès aux combats ne serait donné aux journalistes. Opposant l’État indien et les forces rebelles, ces conflits sont visiblement le théâtre d'actes sordides : « Au cours de ces fusillades, qui se déroulent principalement dans des zones résidentielles denses, l'armée indienne s'est constamment livrée à des abus tels que l'utilisation de boucliers humains, le pillage et l'explosion de maisons et le meurtre de civils », assure le journaliste indépendant.

CENSURE: 2020, année noire pour la liberté d'expression

Dans la continuité de cette mission de décrédibilisation du savoir et de l'information, les universités n’échappent pas non plus à la censure. « Lors d'un récent discours prononcé dans l'une des principales universités du Cachemire, un haut responsable de la police aurait exhorté les enseignants à jouer le rôle de “mécanisme de contrôle social” », rapporte ainsi Umar Lateef Misgar.

Le programme scolaire du Cachemire est aussi vidé de sa substance par le gouvernement, qui a également annoncé son intention de le modifier, en particulier l'enseignement de l'Histoire. Cette modification des manuels d’Histoire est une façon d’aligner l’apprentissage des élèves sur le discours du Bharatiya Janata Party, soit une révision nationaliste du passé de cette région tourmentée.

Crédits photo : Pop & Zebra / Unsplash