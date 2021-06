États-Unis : création d'une interface unique pour le prêt numérique

Aux États-Unis, le prêt numérique s'est développé d'une manière relativement anarchique, avec un certain nombre de fournisseurs de livres numériques, mais aussi de livres audio numériques. L'accès à ces contenus est parfois complexe pour les usagers, qui doivent s'inscrire et se connecter sur plusieurs plateformes, en plus de celle de leur bibliothèque.

Pour fluidifier le processus de prêt, la Digital Public Library of America, institution qui réunit les collections numériques des bibliothèques des États-Unis, portera le projet Palace, qui cache en réalité une application iOS et Android. Cette dernière réunira en un seul lieu le catalogue numérique des bibliothèques, pour en faciliter la consultation et, finalement, l'emprunt.

Par ailleurs, chaque bibliothèque pourra personnaliser cette interface, afin de proposer des conseils et recommandations à ses usagers. L'ensemble sera totalement interopérable, pour s'assurer que la technologie ne vienne pas limiter l'égalité d'accès.

ÉTATS-UNIS: le droit de prêt numérique fait son chemin

La Digital Public Library of America fera également office de négociateur en chef pour l'acquisition de licences de prêt de livres et livres audio numériques, auprès des éditeurs et autres fournisseurs, dont Amazon Publishing.

Rendez-vous à l'automne 2021, donc, pour le lancement public de la plateforme Palace.

Photographie : illustration, japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0