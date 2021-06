L’ édition en France et en Italie, le renouveau après la crise ?

La rencontre professionnelle a été organisée en collaboration avec l’ICE, le Centro per il libro e la lettura et l’Institut Culturel Italien de Paris. L'événement se déroulera mardi 29 juin à partir de 10h00 à l'Institut Culturel italien. On y retrouvera :

Avec Stefano Mauri (Président du Gruppo editoriale Mauri Spagnol, GeMS), Gianluca Foglia (Directeur de Feltrinelli), Tommaso Gurrieri (Directeur de Clichy), Olivier Nora (Président de Grasset), Philippe Robinet (Directeur de Calmann-Lévy) et Liana Levi, qui dirige les éditions du même nom, Diego Marani (Directeur de l’IIC de Paris), Giovanni Sacchi (Directeur de l’ICE Paris) et Fabio Gambaro (Directeur d’Italissimo). Et en liaison vidéo Ricardo Franco Levi (Président de l’Associazione Italiana Editori).

