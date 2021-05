Newsletters

Plusieurs témoignages concordants d'auteurs font état de demandes, parfois adressées par l’intermédiaire d’avocats, réclamant la restitution d’avances sur droit. Au moins deux structures y ont récemment eu recours, provoquant l’inquiétude des écrivains concernés... Cette pratique est-elle légale ?

L'incompréhension des libraires persiste : les commerçants dits « étalagistes » ou « en inventaire » qui, soit tiennent exclusivement commerce en plein air sur les marchés alimentaires ou spécialisés, soit exercent leur activité à la fois de façon sédentaire en boutique et sur les marchés, sont privés de sortie et d'activité en extérieur. Une situation difficilement compréhensible...

Le Marché de la Poésie récidive et tient bon, annonçant une 38e édition bis pour le mois d'octobre prochain, à Paris. Celui-ci sera doublé par la Périphérie du Marché de la Poésie, qui propose différents événements dans les régions et à l'étranger, au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2021.

Aux États-Unis, l'inquiétude est de mise après la publication d'un rapport qui fait état d'un désintérêt persistant des Américains pour les bibliothèques. De plus, les établissements ne seraient toujours pas préparés à faire face au succès récent des prêts numériques.

Mais aussi Lady Killer, le Prix Méditerranée 2021, les Arts Incohérents, la revue Fantask...