Un 38e bis Marché de la Poésie à Paris, en octobre

S'ils n'ont pu se tenir l'année dernière, il est temps d'annoncer que les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d'Amiens, 25es du nom, débuteront bien les 5 et 6 juin prochains et se prolongeront jusqu'à la fin du mois de juin. Ils accueilleront les auteurs et leur public, dans le plus strict respect des nécessaires mesures sanitaires, pour nous rappeler qu'un lendemain à la pandémie existe et affirmer que les Rendez-Vous de la Bande Dessinée, la Culture et tous ceux qui la font, nous sont essentiels.