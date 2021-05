Adam Silvera adapte son livre Et ils meurent tous les deux à la fin en série

Roman écrit pour un public de jeunes adultes, Et ils meurent tous les deux à la fin fait partie des succès de l'écrivain Adam Silvera, qui se fera scénariste pour cette série produite par Creative Engine Entertainment et distribuée par la société eOne.

Le résumé de l'éditeur pour Et ils meurent tous les deux à la fin :

« Nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par une mort prématurée dans les prochaines vingt-quatre heures. Toute l'équipe de Death-Cast est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette journée, OK ? » Le 5 septembre, un peu après minuit, Mateo et Rufus reçoivent chacun le funeste appel. Ils ne se connaissent pas, mais cherchent tous deux à se faire un nouvel ami en ce jour final. Heureusement, il existe aussi une appli pour ça, Le Dernier Ami. Grâce à elle, Rufus et Mateo vont se rencontrer pour une ultime grande aventure : vivre toute une vie en une seule journée.

Les droits d'adaptation du roman avaient été achetés par HBO en 2019, mais le projet semble revenu dans le giron d'eOne. Cela dit, le premier roman de Silvera, More Happy Than Not, doit devenir lui aussi une série, diffusée par HBO Max, et produite par Creative Engine Entertainment, via eOne.

D'ailleurs, les deux séries sont supervisées par Jacqueline Sacerio, vice-présidente générale d'eOne.

Après avoir été mis en avant au début de la pandémie sur le réseau social TikTok, le roman d'Adam Silvera avait connu un second souffle, durable, dans les meilleures ventes de livres.

via Deadline