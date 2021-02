Newsletters

La mairie du Blanc-Mesnil a décidé du versement d'une enveloppe de 20.000 € annuels à la plateforme de recommandation Alexandre & Aristote, pour qu'elle guide les acquisitions des établissements de lecture publique de la ville. Une ingérence au sein de la politique documentaire, dénoncent les professionnels et syndicats. Qui plus est, la plateforme semble pencher à droite, d'après l'enquête de L'Humanité...

La maison d'édition Massot, créée et dirigée par Florent Massot, ouvre une campagne de financement participatif pour conserver son indépendance et sa liberté d'action, grâce à ses lecteurs. Et un ou deux chanceux participants gagneront par ailleurs 5 % de parts au capital de la société, grâce à une loterie qui accompagne l'opération.

Approuvée par le Parlement européen en 2019, la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act) entrera en vigueur à partir de 2025 et exigera que l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’édition numérique soit accessible, dans l'Union européenne. Un défi de taille, pour le secteur.

D'après un rapport notamment réalisé par l'UNICEF, les enfants de l'Union européenne ont été interrogés sur leurs droits et la manière dont ceux-ci étaient défendus et protégés. Il apparaît que le livre reste primordial pour les plus jeunes, mais que son accès reste une source de soucis économiques pour les enfants et leurs familles.

