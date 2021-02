Éducation : le livre reste une barrière économique pour de nombreux enfants

Cinq organisations de défense des droits de l'enfant — ChildFund Alliance, Eurochild, Save the Children, UNICEF et World Vision — ont mené une enquête et une consultation en ligne auprès de 10.000 enfants et adolescents vivant au sein ou à l'extérieur de l'Union européenne.

Les questions posées ont porté sur les droits de l'enfant, les différences de traitements subies ou éprouvées par les enfants, l'accès aux dispositifs de santé, le sentiment d'être écouté ou représenté ou encore la pertinence des propositions en matière d'éducation.

À ce titre, l'importance de l'école et de l'éducation est reconnue et valorisée par une grande majorité des répondants, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne, mais la pauvreté reste une barrière de taille dans ce domaine. Un tiers des enfants scolarisés identifie ainsi des obstacles d'ordre économique dans l'accès à l'éducation : 7 % citent les livres, qui peuvent poser des problèmes financiers à leur famille.

Évidemment, cette difficulté grandit lorsque les situations des enfants et de leur famille sont plus complexes : le pourcentage monte à 17 % pour les enfants de minorités ethniques, de migrants, de demandeurs d'asile, ou de parents à la recherche d'un emploi.

La lecture, alliée de la santé mentale

Une autre donnée relative à la lecture et au livre, dans le rapport des cinq organisations, insiste pourtant sur l'importance d'un accès facilité et garanti à ceux-ci. En effet, au sein de l'Union européenne, à la question « Quand vous vous sentez parfois triste ou malheureux, que faites-vous ? », 18 % des répondants citent la lecture d'un livre.

Une activité citée après la conversation avec un ami (53 %), la consultation d'un adulte (36 %) et le sport (27 %), mais qui reste en bonne place dans les choix des enfants et adolescents interrogés.

Pour les cinq organisations, la « European Child Guarantee », législation qui doit garantir et protéger les droits de l'enfant, devrait ainsi « s'assurer que les familles — surtout celles dans des situations problématiques — ne sont pas écrasées par des dépenses supplémentaires ou cachées (par exemple les voyages scolaires, les livres ou les repas) ».

Lorsque cela est nécessaire, ces mêmes familles doivent « être aidées financièrement, d'une manière non stigmatisante », suggèrent les cinq organisations de défense des droits de l'enfant.

« Cette consultation avec les enfants est un changement de cap pour la Commission européenne et un pas important vers une plus grande participation des enfants. Les enfants sont des experts dans les domaines qui les concernent et cette consultation prouve une fois de plus qu’ils sont désormais des acteurs importants ici et maintenant. [...] Nous devons veiller à ce que tous les enfants aient un départ égal dans la vie et s'épanouissent dans ce monde, à l'abri de la peur et du besoin, et nous le ferons », a déclaré la vice-présidente de la Commission européenne, Dubravka Šuica.

Une synthèse du rapport est consultable ci-dessous. Le rapport complet se trouve à cette adresse.

Photographie : illustration, GPA Photo Archive, CC BY-SA 2.0