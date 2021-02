Ne pas simplement sortir en librairie, mais exister le plus longtemps possible

« Dlivrable est le résultat d’un constat : le monde du livre avec tous les acteurs qui le constituent […] est pris dans deux temporalités différentes — la production d’un côté, la commercialisation de l’autre », explique-t-elle. Un fossé qui s’explique aisément par les rôles de chacun au sein de la chaîne du livre : produire, du côté auteur/éditeur et vendre, côté diffuseur/libraire. Or, selon que l’on se trouve d’un côté ou de l’autre, le temps n’est pas non plus à géométrie variable.

“Le temps ne fait rien à l'affaire...”

La création du livre, sans enfoncer trop de portes ouvertes, résulte d’une idée, qui avant d’aboutir dans les mains du lecteur, sous la forme d’un objet commercialisé, implique une série de processus et de transformations.

« Donner vie au livre c’est faire en sorte qu’une idée se transforme en concept pour aboutir à un contenu commercialisé. C’est assurer que ce processus — avec des acteurs différents, des temporalités divergentes — permette à l’ouvrage de ne pas simplement sortir en librairie, mais d’exister le plus longtemps possible », reprend Coraline Passet.

En multipliant les aller-retour, on perd parfois le fil, et les maillons de cette grande chaîne du livre en arrivent souvent à tout ignorer de leurs réalités respectives.

« Pour que cela fonctionne, comme dans n’importe quelle industrie technique, il faut donc que cette chaîne soit correctement huilée, avec un produit opérationnel, des lignes de production raisonnées, et des gammes de produits clairement identifiées par l’acheteur », poursuit-elle.

Un podcast pour les professionnels

Son projet passe donc par deux outils : le premier, le podcast Dlivrable, qui doit compter une dizaine d’épisodes — trois sont d’ores et déjà disponibles — diffusés chaque jeudi. Et dans la foulée, des solutions pratiques, proposant un accompagnement marketing et commercial sur mesure à l’intention des petits acteurs du livre, « pour leur assurer une activité pérenne : préparer l’avenir, accélérer la décision, limiter le risque ».

Elle y traite des problématiques essentielles de l’industrie, et plus spécifiquement de cette question de temporalité divergente, « qui est le cœur des dysfonctionnements que l’on rencontre », assure-t-elle à ActuaLitté. « Quand les uns sont concentrés sur la réalisation et la concrétisation de l’œuvre, les autres observent la stricte commercialisation — le diffuseur vers les points de vente, et ces derniers vers le lecteur. »

Autant d’étapes impliquant de mieux connaître les métiers de chacun.

On peut écouter l'épisode de présentation du projet ci-dessous, et retrouver les autres émissions à cette adresse.

Et de conclure : « 2020 nous a aidé à ralentir pour préparer l’avenir. 2020 nous a révélé ce que nous savions déjà : courir après la nouveauté pour assurer notre visibilité ne nous aide pas à préparer l'avenir. »

photo : Librairie L'arbre à Lettres, Paris - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ; Coraline Passet