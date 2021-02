Podcast Métiers du livre, avec Dlivrable : préparer un livre

« Au fur et à mesure qu’on élargit l’échelle de production — le libraire ayant une vision plus globale que le diffuseur et donc encore plus que l’éditeur et l’auteur — on arrive à une temporalité forcément moindre. [Difficile de] réfléchir sur un temps long et sur une production large. »

Le temps de préparation est aussi différent :

• pour produire, il est variable et directement lié au processus de création ;

• pour commercialiser, il est incompressible, quel que soit l’ouvrage, à trois mois : « Que le manuscrit soit finalisé ou [pas], le lecteur n’attend pas : le représentant a besoin des informations pour lancer la prospection en librairie et s’il [ne les a pas] en temps et en heure, l’ouvrage finalisé aura beau être merveilleux, personne ne le saura. »

Pour assurer au livre d’exister le plus longtemps possible, commercialisation comme production doivent être l’affaire de tous.

« Et si l’on prend tous en compte contraintes de production et de commercialisation en amont, pour essayer de tout faire rentrer dans le même espace-temps, ce travail de préparation peut fonctionner. Sinon, on court sans cesse après le temps : l’éditeur à essayer de comprendre ce qui n’a pas fonctionné sur sa production passée, le diffuseur à réfléchir à des actions de rattrapage. Et… pendant ce temps les programmes suivants continuent de se mettre en place. »

