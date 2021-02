Le retour du Salon de Turin décalé à l’automne, avec Camus

Une fois annulée l'édition en présentiel en mai 2021 en raison de la pandémie, le Salon du Livre de Turin devrait se tenir à l'automne. L'édition 2021, Vita Supernova « en accord avec le déroulement de l'urgence sanitaire », comme le dit le communiqué de presse, devrait se tenir au Lingotto du 14 au 18 octobre 2021.

Un festival généralisé tout au long de la péninsule

Cette édition se propose de nous inviter à réfléchir ensemble sur l'avenir qui nous attend. Et, pour ce faire, la première étape du voyage est un événement sans précédent : un festival qui s'étend sur toute la péninsule du 21 au 23 mai, en passant par trois villes fondamentales, Turin, Rome et Bari. Cette initiative rassemble trois différents festivals : Portici di Carta - le projet de la ville de Turin réalisé par l'Associazione Torino, La Città del Libro et la Fondazione Circolo dei lettori ; Libri Come - Festa del libro e della lettura - produit par la Fondazione Musica per Roma ; et le nouvel événement Lungomare di libri - promu par la ville de Bari et la région des Pouilles en collaboration avec l'Associazione Presìdi del Libro.

Comme signalé, « les villes de Turin, Rome et Bari vont construire un pont idéal à travers le pays grâce à la lecture, devenant ainsi les trois centres d'un véritable festival généralisé. Les festivals conserveront leur identité et leurs calendriers respectifs, mais s'associeront pour créer une programmation commune, avec des formules hybrides entre numérique et présentiel, en accord avec la tendance de la crise sanitaire ».

L’engagement envers les écoles

Malgré le fait que l'édition d'octobre 2021 devrait se dérouler en présentiel, sur le front du numérique, l'offre reste très riche, avec des contenus disponibles sur la plateforme SalTo+. Parmi les nouveautés, un podcast intitulé Il Salone presenta Albert Camus, consacré à l'écrivain français, sur lequel nous reviendrons par la suite.

L’engagement de Turin envers les écoles a toujours été fort. La section éducative SalTo Scuola devrait devenir, selon le communiqué de presse, « un point de référence pour toute la communauté scolaire » : cette année, plusieurs activités ont en effet été proposées en ligne (projets de lecture, outils de narration collective et contenus destinés aux enseignants).

La Peste de Camus à l’honneur

Parmi les initiatives dédiées aux écoles se distingue le projet de lecture collective Un libro, tante scuole (Un livre, plusieurs écoles). Le premier texte proposé sera La Peste d'Albert Camus, dans une édition spéciale, réalisée en collaboration avec la maison d’édition Bompiani et le soutien de l'Association des Fondations d'origine bancaire du Piémont. Il s'agira du premier volume de la collection « La Biblioteca del Salone », et sera distribué gratuitement à 6000 élèves de troisième et quatrième années du secondaire dans toute l'Italie, en collaboration avec le ministère de l'Éducation. La traduction est réalisée par Yasmina Melaouah.

Les classes participant au projet recevront divers matériels approfondis, dont une masterclass de l’écrivain Alessandro Piperno, disponible sur la plateforme SalTo+ à partir du 2 mars. Cette conférence inaugurera Il Salone presenta Albert Camus, une série de podcasts, produite par le Salone en 6 épisodes, disponible à partir du 4 mars sur SalTo+ et les principales plateformes de streaming gratuit.

Des anciennes initiatives à succès

Parallèlement à cette nouvelle initiative, il est important de noter le retour pour la dix-neuvième édition de Adotta uno scrittore (Adoptez un écrivain), le projet qui fait entrer les écrivains dans les salles de classe et rapproche les élèves de la lecture. En 2020, les rencontres avec les auteurs ont eu lieu sous forme numérique. Pour 2021, cette initiative prévoit l'implication d'une trentaine d'auteurs, destinés à être "adoptés" dans les écoles primaires, les écoles secondaires de premier et de second degré ; dans les écoles hébergées au sein des structures pénitentiaires et dans les universités du Piémont.

Enfin, un outil innovant pour donner la parole aux élèves, le Bookblog, s'ouvre à de nouveaux contenus et sections dans lesquels les jeunes pourront raconter les activités réalisées au cours de l’année et discuter de leurs lectures.

Un nouveau projet européen

À l'occasion de Vita Nova la collaboration avec le Bureau du Parlement européen en Italie avait été inaugurée. Pour la prochaine édition du Salon, un nouveau projet est proposé, lié au quatre-vingtième anniversaire de la première publication du Manifeste de Ventotene : sous forme de décalogue, les étudiants seront invités à imaginer en dix points l'avenir de l'Europe. Ils bénéficieront également d'activités de formation sur le sujet, organisées par le Salon.