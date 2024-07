Newsletters

Le 5 juillet, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu publiques les déclarations d'intérêts et de patrimoine des 35 membres du gouvernement de Gabriel Attal, peu avant leur départ suite aux élections législatives anticipées. Parmi eux, la ministre de la Culture, Rachida Dati, figure parmi les multimillionnaires du gouvernement.

Les fans français d'Haruki Murakami peuvent se réjouir : le retour de l'écrivain dans les librairies françaises est prévu pour le 2 janvier, avec la publication de son roman The City and Its Uncertain Walls (La ville et ses murs incertains) chez Belfond, maison d'édition de l'auteur depuis 2002.

Bruno Le Maire, figure marquante du gouvernement, également connu pour ses écrits, a vu ses droits d'auteur examinés à la lumière de ces révélations.

Par ailleurs, en avril 2023, Denis Olivennes de CMI France discutait de l'acquisition d'Editis, réfutant l'idée de primes liées à la cession, malgré des documents indiquant des refacturations de 1,7 million d'euros à Vivendi pour couvrir les coûts de cession.