Au terminus de la ligne 2 du tramway nantais se trouve un lieu singulier pour les amateurs de lecture : La Petite Gare, une librairie située à Rezé, dans un ancien bâtiment de la SNCF rénové. Depuis un an, Carole Dolcini et Nolwenn Gandon y ont relevé le défi de combiner commerce de livres et espace culturel, en ouvrant cet espace où des travailleurs du livre et de la culture peuvent également se retrouver à l'étage.

En ce qui concerne les tendances littéraires, Morgane Moncomble domine les charts de ventes avec le tome 4 de sa série Seasons, "Un été pour te retrouver", totalisant 16,564 exemplaires vendus lors de la semaine du 24 au 30 juin. La littérature jeunesse occupe une place prépondérante dans le top 10 des meilleures ventes, laissant peu de place à la littérature générale. Toutefois, "Une belle vie" de Virginie Grimaldi se distingue en se classant huitième avec 9,717 ventes.

Par ailleurs, la chaîne de librairies Gibert, réputée pour son offre de livres d'occasion, a annoncé la fermeture prochaine de son magasin Quinze.bis sur le boulevard de Saint-Denis à Paris, prévue pour le deuxième semestre 2024, en raison d'une baisse de fréquentation et de difficultés financières significatives. Le groupe prévoit de se recentrer sur ses neuf autres librairies parisiennes.

Enfin, Animeflix, la plateforme populaire de streaming d'anime, a fermé ses portes brusquement, invoquant une "délibération minutieuse" comme justification sans donner plus de détails, suivant une période de pressions juridiques.