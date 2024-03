Newsletters

Nancy Huston, auteure franco-canadienne, et Cyril Dion, écrivain, cinéaste, poète, et activiste environnemental, partagent une amitié basée sur l'affection et l'estime mutuelle. Les Éditions Actes Sud ont orchestré une discussion entre eux pour aborder le sujet de Francia, le dernier ouvrage de Nancy Huston, paru le 6 mars. Entretien réalisé par Estelle Lemaître.

Le personnage de XIII, créé en 1984 par le scénariste Jean Van Hamme et le dessinateur William Vance, célèbre ses quarante ans. Ce héros amnésique, impliqué dans une trame de conspiration politique, a été accusé de l'assassinat d'un président américain. Yves Sente, scénariste qui a repris la saga depuis treize ans avec le dessinateur Iouri Jigounov, revient sur cette épopée pleine de rebondissements.

L'Association Américaine des Bibliothèques (ALA) rapporte une augmentation de 65 % des tentatives de censure de livres en 2023 par rapport à 2022, atteignant un pic historique avec 4240 titres uniques ciblés dans les écoles et bibliothèques, surpassant le record de 2571 titres de 2022.

Vincent Bolloré, se présentant comme issu d'une famille catholique bretonne, a participé à une audition à l'Assemblée nationale le 13 mars. Il était convoqué par la Commission d’enquête pour discuter des modalités d’attribution, du contenu et du contrôle des autorisations pour les services de télévision nationaux sur la télévision numérique terrestre, où il n'a pas manqué de montrer son penchant pour la provocation.