Newsletters

Depuis 2019, Atef Abu Saif occupe le poste de ministre de la Culture de l'Autorité palestinienne, gérant les affaires culturelles de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. En parallèle, il poursuit sa carrière d'écrivain, avec une œuvre largement reconnue. Depuis le 7 octobre, il rédige un journal relatant le conflit entre Israël et le Hamas, mettant en lumière l'impact sur les populations et les territoires. Ces écrits seront bientôt compilés dans un recueil.

Aux États-Unis, après plusieurs années marquées par des retraits et censures successifs de livres, les défenseurs des droits humains et des libertés civiques ressentent la fatigue. Néanmoins, l'espoir demeure, comme le prouve l'exemple de Grace Linn, âgée de 101 ans. Ayant en mémoire les autodafés de la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage activement dans la lutte pour la liberté d'expression.

Dans le cadre d'une enquête de la Chambre des Lords britannique, OpenAI a admis que la formation d'IA de pointe nécessitait l'utilisation de contenus protégés par le droit d'auteur. Meta, confrontée à des poursuites judiciaires de la part d'artistes dont Sarah Silverman et l'écrivain Richard Kadrey, a reconnu avoir employé des extraits de Books3 pour développer son IA Llama avant son lancement officiel. Books3, une collection retirée du web pour ses 37 Go de textes, soit environ 200 000 ouvrages piratés...

Le rapport annuel d'Unifrance sur le box-office international du cinéma français est désormais accessible. Publié le mardi 16 janvier, il révèle qu'en 2023, les films français avec un partenaire français ont enregistré 37,4 millions d'entrées mondiales, marquant une augmentation de 38,5 % par rapport à l'année précédente. Cette performance est notamment due à de nombreuses adaptations d'œuvres littéraires.