L'Académie française, a décerné, ce jeudi 27 octobre 2021 son Grand Prix du Roman, assorti d'une dotation d'un montant de 10.000 €, à Giuliano da Empoli, pour son premier roman, Le Mage du Kremlin, publié chez Gallimard.

Ce 24 octobre, un nouveau rendez-vous réunissant auteurs, éditeurs et ministère de la Culture fut annulé. Un délai de plus dans la signature d’accords qui n’en finissent plus de traîner. Denis Bajram fait parvenir un texte à ActuaLitté, pour signaler un changement de paradigme des plus cyniques : un bon auteur n’est plus un auteur mort, mais un auteur pauvre…

La Chine aura produit, en matière de langage, une véritable révolution. Ce système, dit Nüshu (女书, écriture des femmes), de 600 à 700 caractères, a longtemps été pratiqué dans le comté de Jiangyong dans la province rurale du Hunan. Avec cette écriture codée, découverte dans les années 1980, la gente féminine partageait des pensées intimes en toute sécurité, dans une société encore, pour beaucoup, analphabète, et dominée par le patriarcat.

Porté par le candidat Emmanuel Macron avant même son premier mandat, le Pass Culture, qui alloue une certaine somme à des bénéficiaires âgés de 15 à 18 ans pour des dépenses culturelles, a connu un succès certain. Mais les discussions autour du projet de loi de finances 2023 ont amené des députés à émettre certaines réserves...

