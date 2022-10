La poétesse iranienne Atefeh Chaharmahalian arrêtée

« Qu’Atefeh Chaharmahalian et d’autres prisonniers politiques se voient refuser une assistance juridique, et qu’on ne leur dise même pas de quoi ils sont accusés, est un mépris flagrant des droits civils et humains », a déclaré dans un communiqué Cornelia Zetzsche, vice-présidente et responsable des écrivains en prison du centre PEN allemand,

La structure qui défend les auteurs persécutés demande « de toute urgence », des informations sur Atefeh Chaharmahalian, et « la libération immédiate » du poète et militant.

“La situation inhumaine des détenus”

De son côté, l’écrivain iranien Amir Cheheltan, soumis à la censure depuis 2005 et ne pouvant publier qu’à l’étranger, est formel : « Atefeh est une poète et militante qui a été arrêtée uniquement pour ses opinions critiques à l’égard du gouvernement, et doit être libérée immédiatement. »

Il en appelle à reconsidérer l’attitude du pouvoir allemand « trop amicale » envers l’Iran : « La priorité dans la politique occidentale est toujours l’économie, surtout maintenant, en ces temps difficiles de pénurie de gaz et de pétrole après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais la priorité devrait être les droits de l’homme. »

Née en 1981 dans la province du Khuzestan, dans le sud-ouest de l’Iran, la poétesse et militante, Atefeh Chaharmahalian, est membre du conseil d’administration de l’Union des écrivains iraniens. Son premier recueil de poèmes, Mashughe Kaghazi, a été publié en 2000.

Cornelia Zetzsche met également en évidence « la situation inhumaine dans laquelle se sont retrouvés la plupart des détenus ces dernières semaines, qui est très préoccupante ». Rien que le 3 octobre, 32 autres détracteurs du régime ont été arrêtés, dont Atefeh Chaharmahalian.

La vice-présidente du centre PEN allemand conclut : « En Iran, des écrivains comme Atefeh Chaharmahalian sont devenus des symboles de la liberté et des droits de l’homme. Il est important de soutenir leur courage contre la violence d’État, contre les contraintes économiques, et contre ceux qui coopèrent avec le pouvoir des mollahs ».

Selon le centre PEN allemand, l’appel en faveur de la poétesse et militante iranienne Atefeh Chaharmahalian a trouvé un large soutien à Francfort. De nombreux visiteurs du salon du livre ont en effet signé la pétition PEN qui réclame sa libération. L’organisme exhorte à présent la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, à appuyer la pétition et à renforcer les sanctions contre l'Iran.

Crédits photo : Human Rights in Iran