Football-Fantaisie, Prix de la critique ACBD de la bande dessinée quebecoise 2022  

Le jury a salué « le récit le plus inusité et le plus ambitieux de l’œuvre de l’autrice québécoise Zviane. Haletant et improvisé, absurde et touchant à la fois, Football-Fantaisie entraîne le lecteur dans un récit à mi-chemin entre huis-clos et fresque sociale ».

Voici le résumé de l'ouvrage par l'éditeur :

C'est l'histoire de deux petites filles, Frédérique et Annabelle (12 et 6 ans), qui s'enfuient du laboratoire d'un scientifique fou. Prêt à tout pour les rattraper, il lance à leurs trousses un robot tueur ! Piou piou piou ! Elles aboutissent à Football-Fantaisie, une petite ville insulaire d'un archipel situé un peu au nord de la Gaspésie. Mais l'affaire, c'est que les habitants de l'île parlent une langue incompréhensible ! Les fillettes n'y comprennent rien !! Réussiront-elles à rentrer à la maison ? Histoire haletante portée par un découpage survolté, Football-Fantaisie foisonne de détails délirants et de détours imprévisibles.

Mais entre deux "bing bang pof klapow" , Zviane tisse un récit inventif dans lequel elle explore les souvenirs collectifs doux-amers de la grève étudiante de 2012, de l'émeute du Forum de 1955, de la crise d'Octobre, des guerres linguistiques et de la place des médias dans toutes ces tensions culturelles.

L’ACBD compte 96 journalistes et critiques actifs qui parlent régulièrement de bande dessinée dans la presse régionale et nationale écrite, audiovisuelle et numérique, dans l’espace francophone de l’Europe et du Québec.

En 2021, le Prix de la critique ACBD de la BD québécoise était revenu à l’album Le petit astronaute, de Jean-Paul Eid (La Pastèque).

