Voyage littéraire et historique à Porto, avec Nuno Gomes Garcia

Un établissement magnifique où j’ai présenté mon deuxième livre pas encore traduit en français. Elle recevait un nombre incroyable de visiteurs, mais quelques mois après mon passage, le propriétaire m’a dit : « Je dois arrêter : les gens viennent, touchent à tout et n’achètent rien. » Le succès, découlant d’une fake news selon laquelle JK Rowling se serait inspirée de l’escalier central, a provoqué des flux de touristes — jusqu’à des Asiatiques venus se prosterner.

Il a fini par décider de faire des entrées payantes — on déduit le prix de ce qui est acheté. Je le comprends bien, personnellement, mais cela dit quelque chose de la ville — bien loin de ce que j’ai connu quand j’étais étudiant. Aujourd’hui, il y a des files d’attente, y entrer relève du défi et de la volonté.

Cela témoigne de la mercantilisation de la culture et de la littérature : Porto, voilà 12, ou 13 ans, était une cité plus calme. Mais l’agitation a grandi et les politiques ont mené à une gentrification, accentuée par le consumérisme. Alors, oui, la ville est plus belle, plus vivante — au détriment d’une certaine authenticité. Tout cela me contrarie, bien que je le comprenne.

Porto la grise ?

Cette rue, je ne sais pas où elle se trouve dans la ville, mais elle exprime ce côté granit de Porto, qui rend la ville sombre, grise, un peu dure. Et qui se retrouve dans la population — que l’on compare souvent à Lisbonne. Il y a un dicton qui l’exprime : « Tandis que Porto travaille, Lisbonne s’amuse. » Cela te donne l’impression d’habitants à fleur de peau…

Mais en réalité, Porto est aussi festive : la fête de la Saint Jean offre un contraste d’explosion lumineuse, qui tranche avec cette ville de granit. Bien entendu, la dichotomie entre les deux cités est excessive, mais c’est aussi le rôle d’un cliché. Et la musique, si importante...

Le Majestic, café incontournable

Alors là, on est au cœur de la vie étudiante, telle que je l’ai connue plus jeune. J’avais une amie qui étudiait le théâtre : nous passions nos après-midi ici, au Majestic. Il était déjà plus cher que d’autres cafés, mais c’est un endroit extrêmement plaisant. Tellement qu’aujourd’hui il est plein à craquer et très prisé des touristes — ce qui le rend difficilement accessible.

D’ailleurs, il a gagné en notoriété quand JK Rowling, pour le coup, a indiqué qu’elle avait vraiment passé du temps à écrire. Nous, plus jeunes, on prenait des cafés, en regardant le plafond et les miroirs. Un endroit culte, à mes yeux…

Les Azulejos de la gare

Ici, c’est la gare de Porto avec ses célèbres azulejos — ces carreaux de faïence, parfois représentant des motifs géométriques, ou comme ici, des scènes historiques. Quand les usagers sortent du train, ils ne les remarquent même plus, tant ils en ont l’habitude : il faut parler avec des touristes pour les considérer de nouveau.

Dans la gare, ils expriment ce roman patriotique portugais, le roman national auquel le pays est très attaché — au point d’entrer en conflit avec la véritable Histoire. Elle contient des choses bonnes, mais aussi 12 millions de noirs, victimes du trafic d’esclaves, le génocide des Amérindiens, la violence, la guerre. Or, le patriotisme exacerbé, on le constate à l'Est, est aussi quelque chose en mesure de détruire l'Europe.

Les azulejos de la gare expriment l’exaltation d’un passé glorieux, mais qui entre en conflit avec les faits historiques — 50 années d’un régime fasciste d’extrême droite n’ont pas aidé. D’ailleurs, tout le monde pense qu’il s’agit d’une création portugaise, alors qu’ils découlent de l’artisanat arabe, entre le VIIIe et le XIIIe siècle. Puis, quand les troupes portugaises arrivèrent en Chine, elles découvrirent ces porcelaines bleues et blanches…

Les azulejos découlent de ce syncrétisme que le Portugal s’est approprié — et qui se retrouve dans le melting pot culturel et génétique du pays tout entier.

Le Douro, fleuve au coeur de la ville

Ah, le Douro… Là, c’est une pure carte postale de la ville, qui me donne des frissons. Tu vois Porto, qui monte et descend, et ces couleurs. On a du mal à imaginer que des gens y habitent. Et pourtant, cette image est bien ce qui rend la cité splendide, avec ses églises partout.

D’ailleurs, Douro, cela vient de « doré », parce que, quand le soleil se couche, derrière le dernier pont, l’eau change de couleur pour devenir mordorée. Un paysage urbain comme celui-ci, c’est une véritable émotion : de mon métier d’archéologue, je connais toutes les strates de la cité, ses évolutions, ses tripes, si je peux dire. Alors je vois aussi bien au-delà que les bâtiments… mais c’est magnifique.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0