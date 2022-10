Newsletters

La concentration éditoriale est le pendant d'une autre, sans doute mieux connue, celle des médias. En France, des milliardaires comme Bolloré, Bouygues, Niel, Arnault, Lagardère, Drahi et autres, possèdent un voire plusieurs médias, susceptibles d'être mis au service d'intérêts particuliers... À l'Assemblée nationale, les députés de la France insoumise proposent une loi pour encadrer et limiter l'accumulation du pouvoir médiatique et éditoriale entre les mains des individus les plus riches.

Anne-Laure Blin, députée LR de la 3e circonscription de Maine-et-Loire, vole au secours de l'Académie française dans une proposition de loi enregistrée par l'Assemblée nationale ce 11 octobre 2022. Elle souhaite « redonner à l’Académie française ses lettres de noblesse et son autorité », mais aussi punir d'une amende de 7500 € l'usage par les bénéficiaires d’une subvention publique de l'écriture inclusive. Cette dernière est décrite comme l'instrument de « lobbys ».

La raréfaction des matières premières – gaz et pétrole – doublée d'une hausse de leurs coûts a poussé le gouvernement à présenter un Plan sobriété : des suggestions plus que des obligations. Depuis quelques mois, la commission Bibliothèques Vertes de l'Association des Bibliothécaires de France planche justement sur la réduction de l'empreinte énergétique, et l'information des usagers, dans les établissements de proximité. Quelques réponses se profilent, sur des sujets qui recoupent des préoccupations bien connues des bibliothécaires.

En proclamant la fin d’une taxe portant sur les entreprises françaises, sous deux ans, Bruno Le Maire entendait faire œuvre utile : supprimer un impôt de production, considérant que ces derniers sont trop lourds en France. Entre 2023 et 2024, la Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises passerait ainsi à la trappe. Non sans réticences…

