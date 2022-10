Défendre le Wokistan, c’est défendre la liberté

On ne va pas tenter de définir cette identité française, d'autres s'en chargent régulièrement mais peut-être commençons par redonner un peu de sens au terme woke qui vient du verbe anglais to be awake, être éveillé. Le mouvement est né dans l'Amérique afro-américaine dans les années 60 avant de s'étendre dans le monde entier. Il englobe toute une série d'idée et de concept comme la culture du viol, le privilège blanc, la volonté de se déconstruire, etc.

Et plus généralement une sensibilité accrue aux discriminations de toutes natures. Il ne concerne donc pas le seul mouvement anti raciste, il inspire et questionne toutes celles et tous ceux qui veulent bien regarder en face toutes les discriminations, chercher à les déconstruire, y compris en eux-mêmes et faire en sorte que d’autres puissent faire le même chemin. En cela, loin du communautarisme qu’on lui reproche de prôner, ce mouvement va vers l’autre, en opposition à bon nombre d’idéologies conservatrices qui valorisent avant tout le repli sur soi.

Alors oui, le "wokisme" bouleverse l’ordre établi et des règles qu’on pensait tellement immuables et naturels qu’on les questionnait pas. On peut comprendre que cela puisse faire peur, que ce soit déstabilisant. Pour certains, cela correspondrait surtout à la disparition de nos libertés individuelles. Même si on peut clairement douter de l’intérêt pour une société de conserver la liberté d’être raciste, misogyne, violent…, il faut s’arrêter sur ce point central car il montre que dans notre organisation individualiste, on confond liberté et égoïsme.

Ma liberté s’arrête là où commence celle des autres. Dans un élan faussement progressiste, nous avons tendance à nous replier derrière cet adage pour expliquer à quel point l’on respecte l’autre. C’est évidemment un leurre. Car cela évite de s’interroger sur la nature de la liberté de ces autres. S’ils et elles n’en ont pas ou peu, à quoi sert ce respect aveugle et inutile ?

Le vrai progressisme, ce n’est pas de respecter la liberté des autres, c’est de se battre pour eux. Les droits les plus importants, les acquis les plus cruciaux, ce sont ceux qui ont été obtenus pour celles et ceux qui n’en avaient pas. Le "wokisme" permet justement de se poser cette question de la liberté des autres, et de se rendre compte qu’elle est défaillante à bien des endroits de notre société. Si on ne fait pas cette première étape, comment peut-on savoir ce qui est juste non pas pour soi, mais pour nous tous ? Collectivement ?

Accepter de faire un bout de chemin dans le monde bouillonnant du Wokistan, c’est d’abord accepter de se poser de nouvelles questions et de ne pas avoir toutes les réponses par avance. Et même accepter que certaines questions peuvent ne pas avoir de réponses définitives aujourd’hui. En revanche, en prenant le temps d’y flâner, de s’y perdre, on y trouve toujours au moins une réponse à une question qu'on ne s'était pas forcément posée et qui nous fait voir les choses sous un jour nouveau. Et retrouver le vrai goût de la liberté.

Bienvenue au Wokistan, ouvrage Collectif dirigé par David Carzon. Préface d'Alice Coffin