Bibliothèques : le plan sobriété, “à la fois une opportunité et un risque

ActuaLitté : Quel regard porte la commission sur les mesures avancées par le gouvernement dans le cadre de son « Plan sobriété » ? Sont-elles pertinentes ? Comment, au-delà de la crise énergétique, instaurer des réflexes au sein des bibliothèques territoriales ?

Commission Bibliothèques Vertes : De manière générale, la commission Bibliothèques Vertes vise à ancrer les pratiques vertueuses des bibliothèques dans la durée. Le plan national Sobriété, qui se situe entre la recommandation et l’injonction en appelant à une mobilisation collective autour de mesures phares, constitue pour les bibliothèques à la fois une opportunité et un risque. Elle constitue ainsi d’abord une opportunité d’accélération de la prise en compte des objectifs de sobriété.

Mais elle présente aussi un double risque : premièrement, de voir ce sujet essentiel s’exprimer sous forme de contrainte, en lieu et place d’une dynamique de sensibilisation qui prend certes du temps, mais permet aussi, progressivement, une modification en profondeur des comportements et mentalités ; deuxièmement, de rester dans une perspective de court-terme quand les enjeux demeureront et s’amplifieront demain.

Dans les bibliothèques et réseaux de bibliothèques, elles-mêmes comprises dans des logiques et écosystèmes de territoires, il s’agit de réfléchir notamment, comme certaines le font déjà depuis plusieurs années, à l’exemple de la Médiathèque Canopée La Fontaine, lauréate du prix international Green Library IFLA 2022, aux actions à mener en matière de sobriété, tant pour les besoins du personnel que des publics.

Ces réflexions vont porter pour partie sur le bâtiment, en travaillant notamment, tant que faire se peut, avec les tutelles pour une rénovation des établissements sur le plan énergétique, ou en intégrant des objectifs écologiques dans la construction de nouveaux équipements.

Il s’agit aussi de penser aux mobilités douces, aux transports en commun/en partage, aux véhicules électriques, etc., tant pour faciliter l’accès aux différentes bibliothèques, que pour acheminer des documents d’un lieu à un autre par exemple.

D'autres mesures, non citées par le gouvernement et peut-être plus spécifiques aux bibliothèques, peuvent-elles être ajoutées à l'ensemble ? Si oui, lesquelles ?

Commission Bibliothèques Vertes : Les bibliothèques sont des structures au carrefour d’une pluralité d’enjeux se rejouant dans les objectifs de préservation de la planète. Pour structurer son travail et contribuer à permettre à tous de situer les actions et projets vertueux en bibliothèques, la commission Bibliothèques Vertes de l’ABF a conçu une carte thématique interactive et évolutive, permettant de naviguer, d’un niveau macro à un niveau micro & d’un sujet donné à un sujet voisin qu’il appelle (par exemple, pas de médiations sans collections, et vice-et-versa) et complète. Cette carte est accessible à ce lien.

Parmi les mesures ainsi, plus spécifiques aux bibliothèques, figure la gestion vertueuse des collections, qui intervient à toutes les étapes de la vie des documents dans les bibliothèques : par exemple, dans les phases d’acquisitions, d’équipement et consolidation le cas échéant des documents, ou encore par l’attention croissante portée aux sorties de collections et à l’usage qui pourra être fait des documents une fois qu’ils ne sont plus dans les rayonnages des bibliothèques, mais, par exemple, donnés à des associations.

Cette gestion vertueuse des collections matérielles de type livres, revues, CD/DVD s’étend aussi à la constitution, d’une part de collections « vivantes », avec le développement des grainothèques et bouturothèques, d’autre part de collections numériques posant d’autres questions complémentaires sur le plan de l’écoresponsabilité.

En outre, les enjeux relatifs au développement durable sont pris en compte de manière croissante, par les bibliothèques, dans la définition et la mise en œuvre de l’offre de service, la programmation de l’action culturelle, la formation des publics, ou encore via des partenariats avec des services et structures engagés dans ces dynamiques.

À quels niveaux de la bibliothèque ces mesures sont-elles applicables ? Les agents peuvent-ils les mettre en œuvre individuellement, ou une prise en considération par l'ensemble de l'équipe, et en premier lieu par la direction, est-elle impérative ? Quel est le périmètre d'action des agents, individuellement ?

Commission Bibliothèques Vertes : Tous les niveaux sont à mobiliser à notre sens : l’engagement individuel, l’engagement collectif, ainsi que l’engagement institutionnel de la direction de la (ou du réseau de) bibliothèque(s), mais aussi de sa tutelle ; c’est la conjonction de ces mobilisations qui rend possibles des actions efficientes sur le plan environnemental. Les bibliothèques sont de plus en plus nombreuses à nommer un référent développement durable dans leurs structures ou à créer des groupes de travail exploratoires, à l’image du réseau Bib92.

L’échange entre collègues sur ces sujets est important tant pour l’acculturation des équipes aux problématiques écologiques que pour leur montée en compétences et le montage de projets verts. La commission Bibliothèques Vertes ABF espère, notamment avec son nouveau blog, au-delà de chaque établissement, contribuer à nourrir les échanges entre bibliothécaires à l’échelle nationale, et outiller ces derniers pour avancer sur ces sujets, en lien avec leurs hiérarchies et leurs tutelles.

Certaines propositions du gouvernement semblent viser une rénovation énergétique des bâtiments publics : cette démarche peut-elle être suscitée par les agents, ou nécessite-t-elle impérativement la direction ou la collectivité pour démarrer ? À leur niveau, les agents peuvent-ils « provoquer » de tels engagements de leur structure ?

Commission Bibliothèques Vertes : La rénovation énergétique des bâtiments publics relève le plus souvent du périmètre de responsabilité politique, vue avec une pluralité d’acteurs dont la direction de la bibliothèque et les services techniques ; elle est étroitement corrélée à des questions de moyens budgétaires.

Les agents peuvent manifester auprès de leur hiérarchie leur souhait de mise en œuvre d’une rénovation énergétique ; les remontées factuelles sur les besoins à couvrir peuvent constituer un point de départ utile.

Les agents peuvent en complément s’emparer des questions énergétiques ou, plus largement, relevant du développement durable, en questionnant voire en adaptant, quand c’est possible, leurs gestes métiers pour tendre vers des écogestes et une prise en compte accrue des enjeux écologiques dans leur quotidien travaillé.

Quelles sont les propositions de la commission Bibliothèques vertes pour sensibiliser les publics à la protection de l'environnement et à la sobriété énergétique ?

Commission Bibliothèques Vertes : La Commission Bibliothèques Vertes ABF encourage les bibliothèques à (continuer de) développer des actions de sensibilisation des publics aux enjeux de protection de l’environnement et de sobriété. Parmi les actions possibles :

– des lectures donnant la part belle à la nature, etc.

– des jeux comme l’organisation d’un escape game « Mission Objectifs du Développement Durable : la planète en danger ! »

– des ateliers, comme ceux présentant la fresque du climat

– des formations à la sobriété numérique

– des manifestations sur des thématiques relevant du développement durable, permettant d’aborder des sujets plus précis tout en desservant une pluralité de publics

– une communication autour des actions vertes mises en œuvre par la bibliothèque, dans une démarche d’exemplarité.

Photographie : maquette de la médiathèque Canopée, Paris, illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0