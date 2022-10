Jigal Polar, c'est terminé !”, fin de l'aventure éditoriale

Créée en 1998 par Jimmy Gallier, la maison d’édition Jigal Polar est aujourd’hui à la tête d’un catalogue de plus de 240 titres. Parmi eux de grands noms du paysage du polar francophone ainsi que de nombreux ouvrages lauréat des prix littéraires, et ce depuis plus de 20 ans.

C’est dans une lettre à Gérard Lecas, auteur édité par les éditions Jigal, retranscrite par le blogue 813 que le fondateur annonce la triste nouvelle en ces termes « Jigal polar…the end. »

« [N]ous avons persisté jusqu’à cette dernière mise en place avec les nouveautés de septembre dernier, espérant sentir des vents redevenir un peu plus favorables… Force est de constater que ça n’a pas été le cas, que cette dernière mise en place a été catastrophique » ainsi débute la missive de Gallier à son auteur.

Admettant que le Covid et ses suites n’ont pas été des plus cléments avec la structure, il poursuit en évoquant deux autres grandes calamités qui aurait précipité la maison à sa perte : des libraires devenus frileux ainsi que « la terrible concentration des gros groupes éditoriaux ces derniers mois » modifiant totalement le marché du livre. Concentration pas vraiment actée à ce jour, mais on saisit l'idée.

Il poursuit en remerciant les libraires et leur travail de mise en avant des ouvrages de la maison que ce soit en poche ou en grand format. Mais pour lui depuis deux ans « de nouvelles directives ont commencé à pleuvoir » mettant à mal les éditeurs indépendants.

Et de poursuivre « 33 ans d’édition, 24 ans de Polars et Romans noirs et puis voilà… » avant d’à nouveau remercier l’ensemble des acteurs et des lecteurs qui ont soutenu la maison d’édition tout au long de son parcours et de conclure « Jigal Polar, c’est terminé ! »

Contacté par ActuaLitté, les éditions Jigal considère qu’il est « un peu prématuré » de s’exprimer sur la passation en liquidation judiciaire de la maison d’édition.

Crédits photo : Facebook