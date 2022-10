Alain Gaussel, marchand d'histoires à travers les générations

« Alain Gaussel nous a appris à lire les étiquettes, à rire des publicités mensongères, à comprendre des réglementations complexes, à nous familiariser avec la chimie alimentaire, les additifs, les résidus de pesticides, de plomb, d’étain dans les aliments les plus divers », indiquait Josée Doyère, dans Le monde du 25 novembre 1985. Alain Gaussel doit à sa mère et à sa grand-mère qui connaît de nombreux contes russes son premier goût des histoires. Longtemps après, il découvre la banlieue en donnant des cours de français, à Clichy-la-Garenne, à des travailleurs immigrés algériens.

Voulant mieux comprendre ses élèves, il s’installe, quittant les beaux quartiers parisiens, près des bidonvilles de Nanterre puis à l’Île-Saint-Denis. Au début des années 1970, lors d’une longue balade « destinée à mieux connaître les cités », il s’essaie à l’art du racontage auprès d’un groupe d’enfants. Séduit par l’expérience, l’ingénieur décide « d’enchanter le quotidien des petits banlieusards ». Pour ce faire, il se constitue un répertoire d’une quinzaine d’histoires qu’il teste auprès de sa petite sœur, de ses cousins et cousines, neveux et nièces.

Il consacrera dès lors ses loisirs, au détriment même des tâches domestiques, à sa passion pour la transmission. Il pose son tabouret aux pieds des immeubles de la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, au quartier des Beaudottes de Sevran, à Saint-Denis ou aux 4000 à La Courneuve. « J’ai rencontré là une très bonne écoute. Surtout, j’ai vite eu le sentiment de faire partie du quartier et de m’y sentir bien. […] C’était le paradis sur terre. »

À Aulnay-sous-Bois, Nawal et Toufik se souviennent : « À l’époque, l’après-midi, le quartier était bruyant. Les jeunes jouaient au foot. On faisait de la moto. Quand Alain arrivait, tout le monde se calmait et on se mettait en rond pour l’écouter. »

Celui que les enfants appelaient le marchand d’histoires aimait à dire qu’il faisait partie des rares conteurs à avoir régalé d’histoires des auditeurs devenus parents, puis leurs enfants, puis leurs petits-enfants. Il avait accepté, en 2018, de se déplacer une dernière fois, au parc du Sausset d’Aulnay-sous-Bois, devant un auditoire multigénérationnel qu’il charma, une fois encore, par la malice et la douceur de ses histoires. En 1987, le photographe Robert Doisneau avait suivi Alain Gaussel au quartier des Francs-Moisins de Saint-Denis et il l’avait fait poser un après-midi entier.

« Il était très méticuleux et il m’a photographié je ne sais combien de fois. Paradoxalement, c’est un cliché pris sur le vif avec des enfants et pas du tout prévu qui est resté dans les mémoires. » Alain Gaussel élargira notablement son répertoire en s’inspirant d’anecdotes de la vie quotidienne. Un dimanche, il voit passer trois chats et il invente une histoire d’animaux complexés par la couleur de leur pelage. « J’ai voulu montrer par cette fable que l’essentiel est de s’aimer tel qu’on est et d’avoir de bons amis. »

Rien d’étonnant de la part de celui qui fut militant du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP). Le Seuil et surtout Syros (dans la jolie collection « Paroles de conteurs »), ont accueilli les histoires que racontait Alain Gaussel, mettant opportunément Le grain de riz, La grosse pomme et Les quatre loups à la disposition des parents, des enseignants et des bibliothécaires. Alain Gaussel, homme humble et généreux, est aujourd’hui encore le conteur le plus célèbre des quartiers populaires et, disait-il, « je ne suis pas du tout inquiet pour la suite : des conteurs, il y en aura tant qu’il y aura des histoires. »