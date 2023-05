Minéral, végétal : les mondes de Laurent Gapaillard

Né en 1980, Laurent Gapaillard a fait ses armes à l’école Penninghen et à l’École du Louvre. Son travail, depuis plusieurs années, laisse une nouvelle et étonnante place au minéral et au végétal.

Des géodes de tours, des villes-montagnes qui créent des vagues de civilisation, ou encore des autels magnifiques aux inspirations bouddhistes. C’est beau, c’est puissant, c’est toute une histoire qui peut découler d’une simple esquisse.

On ne dédie qu’une salle au travail de l’artiste — pourtant cette exposition est magistrale. L’univers graphique de Laurent Gapaillard, entre architecture colossale et nature majestueuse, est un monde unique et envoûtant. Des croquis dans des cahiers noircis de traits et de mots, des tentatives, mais aussi ces immenses pièces qui font disparaître les murs…

En quelques pas, nous voici happés. Un moment qu’on laisse durer, autant que possible, pour le plaisir des yeux et de l’âme.

Une exposition organisée avec le partenariat de la galerie Daniel Maghen (Paris), proposée au Musée départemental d’art ancien et contemporain d’Épinal (6 €, jusqu'au 28 août).

Crédits photo : Valentine Constantini / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

