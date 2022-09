Imaginales : “Le territoire de l’Imaginaire est trop petit en France pour se diviser

La manifestation, qui reconnaît un fonctionnement assez atypique, souhaitait revoir son organisation — attendu que Les Imaginales sont entièrement pilotées par la ville. « Nous avons eu recours à un appel d’offres, et Gilles l’a emporté : il répondait à l’ensemble des points évoqués dans nos attentes, autant qu’en regard des sujets que l’ont souhaité porter », indique Stéphane Wieser, directeur de la culture de la ville d’Épinal.

Préserver l’événement tel qu’il est connu, tout en introduisant une véritable évolution : « Il ne s’agit pas de bouleverser le festival, mais avant tout d’évoluer avec la filière du livre, en restant fidèle aux origines du festival qui est avant tout une manifestation littéraire. Cela ne doit pas nous empêcher de nous ouvrir à l’illustration, au cinéma et plus encore. »

Le nouveau directeur artistique souligne d’ailleurs son attachement aux Imaginales — et avance 35 années de travail dans l’édition. « La filière image, c’est ma marque de fabrique. Et pour les littératures de l’Imaginaire, je pense cocher pas mal de cases. J’irai d’ailleurs dans la continuité de Stéphanie Nicot, que je connais bien », insiste Gilles Francescano.

Premier objectif : renforcer la pluralité de la manifestation. Un pôle BD et manga, des expositions plus riches et une ouverture « sur le livre et d’autres facettes qui s’accoleront, comme autant de portes d’entrée vers la lecture ». Pour l’illustrateur, il importe avant tout de « désenclaver : un festival, c’est une temporalité spécifique, en dehors du temps ». Donc l’occasion de sortir des éternels débats autour des genres : « La pluralité des publics, c’est la force des Imaginales. »

D’ailleurs, le Mois de l’Imaginaire coïncide presque avec sa prise de fonction… « Oui… j’ai envie de commencer rapidement : nous avons un programme à présenter, mais également des synergies à concevoir avec d’autres événements. Notre credo, c’est que l’Image sert de vecteur pour amener à la littérature. »

Et Stéphane Wieser d’ajouter : « Nous n’aurons pas la possibilité d’accompagner le mois de l’Imaginaire : cela ne signifie pas qu’on va le bouder. Simplement, il y a tout un projet à concevoir. » À ce titre, précisons que Fanny Moinelle arrive en renfort, en tant que directrice des événements et de la nouvelle création. « Notre perspective d’une professionnalisation de l’équipe commence maintenant », pointe le directeur de la culture.

Ouverture et bienveillance

Alors, à quoi ressembleront les Imaginales 2023 ? « Un festival de littératures », répondent les deux hommes. « Toutes ces années, un festival diversifié s’est construit, revêtant une couleur propre : amener la manifestation à intéresser plus de visiteurs, cela représente un enjeu pour tout organisateur de salon. » Ainsi, le cinéma et le jeu vidéo, en tant que média consacrés à l’image, occuperont une place plus importante.

« Les propositions de Gilles sont séduisantes, en la matière : s’appuyer sur des comités de lecture larges et plus accompagnés montre notre implication. Il ne sera pas un plénipotentiaire, mais l’architecte d’une construction collective », reprend Stéphane Wieser.

Ce collectif, justement, c’est aussi celui des soutiens que l’ancienne directrice littéraire, Stéphanie Nicot, aura pu recevoir durant l’été. D’autant que les projets de boycott n’ont pas manqué : d’un côté ceux qui apportaient leur soutien à l’ex-directrice, de l’autre ceux qui n’avaient pas envie de prendre parti. « Nous n’avons que très peu communiqué, pour ne pas alimenter la moindre polémique : ce n’est pas le lieu », tranche Stéphane Wieser.

Quant à un possible dénigrement, le directeur culture l’appréhende « assez sereinement. Les auteurs et éditeurs viendront avec leurs conditions, leurs envies et de quoi nourrir le festival. Les échanges et débats garderont toute leur ouverture et seront placés sous le sceau d’une authentique bienveillance. » D’ailleurs, seul le public finira par juger de la programmation et de la qualité de l’événement.

Gilles Francescano, à ce titre, souligne qu’il n’était pas revenu depuis trois ans aux Imaginales. « Que mon dossier ait été retenu porte un message d’apaisement : je fais partie du milieu, j’y travaille depuis longtemps. À mon sens, Épinal montre patte blanche — et je le dis d’autant plus facilement que je suis resté ami avec l’ancienne directrice. »

Avant de conclure, avec un grand sourire : « J’espère que les Grands Anciens seront présents ! Le territoire de l’Imaginaire est trop petit en France pour qu’on se divise. »

