Sur les murs d’Épinal, squelettes, villes futuristes et paysages fleuris s’illuminent

C’est une histoire éphémère, puisque ces images merveilleuses ne sont présentes dans le centre-ville d’Épinal que durant quatre soirs. Or, cette temporalité si limitée ne rend l’expérience que plus plaisante : comment ne pas s’extasier devant la façade de la Basilique, sur laquelle la silhouette d’une jeune femme est emportée par un tourbillon de couleurs et de nature ?

Ou bien sourire face à l’histoire facétieuse et colorée de Balbuzar le Pirate, imaginée par les élèves de l’École Georges Méliès ?

Les installations sont multiples, au plus grand bonheur des visiteurs, qui pourront sillonner la ville et suivre le parcours de lumière. Au total, une petite douzaine de « spots » à découvrir sur les maisons et autres bâtiments. On voyage comme dans un rêve, accompagnés par les étoiles et la fraîcheur de la nuit, alors que, l’oreille tendue, on décide de notre prochaine destination.

Ainsi, impossible d’échapper à la danse endiablée qui se déroule Place des Vosges. Survolant les terrasses noires de monde, les squelettes du graveur mexicain José Posada nous racontent une belle histoire d’amour et de défiance.

C’est haut en couleur, joyeux, et tout simplement ravissant. Les personnages se déplacent entre les façades, sont remplacés par une poignée de papillons ou un spectacle d’os en pagaille… Les gravures de l’artiste prennent vie et nous émerveillent. Une révérence des enfants de Posada, avant d’accepter la réalité : il faut bien aller dormir, pour profiter de tout ce que Les Imaginales ont encore à nous offrir.

Crédits photo : Valentine Constantini / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Les Imaginales 2023 : Le futur de la cité