Il faut savoir se mettre dans l’inconfort pour créer de belles choses

Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir illustrateur et de vivre de vos dessins ?

Laurent Gapaillard : De mon point de vue, je ne suis pas vraiment illustrateur. Si je devais décrire ce que je suis, il faudrait plutôt voir ça comme un contenant temporaire, dans lequel on fait couler de l’eau… Dès qu’on fait un peu bouger le pichet, ça peut couler dans une direction différente. Je suis surtout dessinateur, mais j’ai travaillé dans le cinéma, puis dans l’illustration… maintenant je fais mon bout de chemin vers autre chose.

Bien sûr, parfois, j’ai des coups de cœur : je prends les projets en fonction de ce qui me fait envie. Mais en termes de ce que je fais, je suis un apatride.

Comment avez-vous développé votre style actuel ?

Laurent Gapaillard : Je suis intéressé par l’histoire, les sociétés, les drames historiques, les destinées, les effondrements, la nature… Par tant de choses ! C’est un peu comme de la lave qui veut sortir, et en séchant, elle prend une forme graphique précise. On pourrait dire que j’ai toujours eu des besoins créatifs, qui prennent une forme bon an, mal an. En fait, on se moule dans les formes par lesquelles on passe.

Qui sont les artistes qui vous inspirent ?

Laurent Gapaillard : Hubert Robert, Giovanni Battista Piranesi, Gustave Doré, Rodolphe Bresdin… Les noms ne me reviennent pas tous, mais il y a évidemment beaucoup d’artistes qui sont devenus une inspiration pour moi.

Comment trouvez-vous vos idées ? Qu’est-ce qui vous guide dans votre processus créatif ?

Laurent Gapaillard : L’idée principale est que tous les éléments doivent se conjoindre par rapport à leur développement propre. Chacun en suivant sa trajectoire propre. De mon point de vue, s’il n’y a pas de convergence d’éléments dans ce que je fais, alors ce n’est pas intéressant. En quelque sorte, chaque élément finit par être là où il doit être, en fonction des problématiques qui émergent.

Y a-t-il parmi vos œuvres, une planche ou une couverture que vous auriez voulu réaliser différemment ? Si oui, laquelle et pourquoi ?

Laurent Gapaillard : Je ne suis jamais satisfait, puisque tout pourrait être différent… donc c’est difficile de trouver une réponse. Mais si je devais le faire, ce serait cette scène centrale, cette immense page dans Le Flocon (Gallimard jeunesse). Après un mois passé dessus, je me dis que j’aurais pu la dessiner en négatif, comme une radiographie… J’aurais pu très bien pousser le processus encore plus loin.

Très souvent quand je dessine, des trucs essaient d’accoucher, des mondes entiers… des centaines de pages de carnet, et on n’en voit même pas un dixième. J’ai énormément de dessins sous les fagots, non terminés. Ce sont surtout ces sujets qui me préoccupent en ce moment. C’est difficile, j’ai du mal, parce que toutes ces parties ne sont pas encore parfaitement ramifiées entre elles, ou que ces ramifications ne sont pas encore perceptibles entre elles. Ça pousse encore, disons…

Votre travail pour les couvertures de La Passe-Miroir est un des plus connus : qu’est-ce que ça fait de savoir qu’on a certainement marqué une génération entière de lecteurs ?

Laurent Gapaillard : Je dois avouer que ce n’est pas très concret au quotidien pour moi, ça reste assez virtuel. Humainement, je m’entends très bien avec Christelle Dabos. Mais la vraie grande intelligence dans La Passe-Miroir, c’est celle qu’a eue Gallimard de combiner nos boulots respectifs. Il y a le fantôme de cette troisième personne qui nous a liés, que les gens ont tendance à oublier.

La Passe-Miroir est un des jalons de mon travail, et ça m’a permis d’aller bien plus loin, en découvrant de nouvelles personnes. J’ai eu droit à de la reconnaissance, en étant rendu accessible au public. Bien entendu, il y a aussi toute une galaxie de choses auxquelles je pense et que je crée, et La Passe-Miroir en fait partie.

Quelle est votre relation au festival des Imaginales ?

Laurent Gapaillard : En 2018, je suis arrivé à l’école d’architecture de Nancy pour une conférence. À l’époque, Stéphane Wieser avait découvert mon boulot en visitant la galerie Daniel Maghen. J’ai donc été exposé à la BMI d’Épinal en 2019, puis au Musée des beaux arts de Nancy… Et maintenant, de nouveau à Épinal !

Les gens aux Imaginales sont tous très gentils, très accueillants : j’ai toujours fait de belles rencontres. Comme je m’intéresse à plein de sujets, ça se reflète dans mes dessins, et je pense que tous les auteurs de l’Imaginaire sont eux aussi très curieux. Tous à notre manière, on digère ce qu’on découvre avant de produire des choses très différentes.

De mon point de vue, il faut savoir aller puiser ailleurs pour rendre le genre de l’imaginaire plus vivant. En s’intéressant à la mythologie, ou à l’écologie… Sinon, l’auto-citation nous restreint, et le langage s’appauvrit. Je crois qu’il faut savoir se mettre dans l’inconfort pour créer de belles choses.

Crédits photo : Valentine Constantini / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Exposition organisée avec la galerie Daniel Maghen, au Musée départemental d’art ancien et contemporain d’Épinal (6 €, jusqu'au 28 août).

DOSSIER - Les Imaginales 2023 : Le futur de la cité