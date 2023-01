En exil, l'autrice russe Victoria Lomasko reçoit le Prix Couilles au Cul

Ce prix a été créé par l'auteur Yan Lindingre, le Off du Off et le site ActuaBD en 2016, à la suite de l’annulation d’un « Prix de la liberté d’expression » lancé par le Festival international de la BD d’Angoulême et Charlie Hebdo à la suite de l’assassinat de sa rédaction en 2015, pour mieux y renoncer l’année suivante.

« L’intitulé est volontairement trivial et provocant, mais il est là pour rappeler que le métier des humoristes, des auteurs de BD et des dessinateurs de presse, consiste avant tout de faire rire ou réfléchir sur une ligne de crête subversive afin de rendre compte de notre société et ses dérives ; et certains le payent parfois de leur vie », rappellent les créateurs du prix.

La lauréate du Prix Couilles au Cul du Courage artistique 2023 est Victoria Lomasko, qui fera bientôt paraitre La Dernière Artiste soviétique aux éditions The Hoochie Coochie, traduit du russe par Gérald Auclin.

Née en 1978 en Union soviétique, Victoria Lomasko interroge, trente ans après la partition du bloc de l’Est, les vestiges de cet empire autant en Russie que dans les nouveaux États apparemment indépendants. Et tandis même que la pandémie de Covid 19 bouscule ses plans, le livre se mue en un témoignage d’une époque qui a vu le plus vaste pays du monde passer d’un sordide régime autoritaire à une effrayante dictature.

Les dernières lignes du présent livre furent écrites au début de l’exil de l’autrice, qui a débuté en mars 2022. Fidèle à la tradition littéraire russe où un livre ne traite que rarement d’un sujet unique, Victoria Lomasko dépeint à travers La Dernière Artiste soviétique le portrait populaire d’un monde en équilibre précaire autant qu’elle interroge le statut de l’artiste.

Victoria Lomasko est née en 1978 à Serpoukhov (région de Moscou). Elle a étudié les arts graphiques à l’Université d’État de Moscou. Artiste dissidente reconnue et exposée internationalement, son travail s’inscrit dans la tradition du reportage dessiné tel qu’il est pratiqué en Russie.

En mars 2022, Victoria Lomasko est contrainte à l’exil du fait de ses reportages engagés dans lesquels elle traite de l’actualité politique et sociale de la Russie.

Depuis plus de dix ans, Victoria Lomasko collabore à de nombreuses revues et journaux internationaux tels que Russkii Reporter, Volya (Russie), The New Yorker (États-Unis), The Guardian (Royaume-uni), Internazionale (Italie), die Tageszeitung (Allemagne), Knack (Belgique), Libération, CQFD, Courrier International (France), etc.

« Ce sont pour ces mots, son courage et la beauté de son travail, que le jury du Prix Couilles au cul pour le courage artistique a décidé de l’honorer cette année-ci », indiquent les organisateurs.

En 2022, le Prix Couilles au Cul avait récompensé l'autrice marocaine Zainab Fasiki.

Photographie : Victoria Lomasko en 2017 (Eleonora faust, CC BY SA 4.0)

