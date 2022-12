Romans, nouveautés : les livres de Marie-Hélène Lafon

Littérature française

Chantiers

Sur les Chantiers de Marie-Hélène Lafon, tout fait ventre et matériau, les cérémonies de l'enfance paysanne et catholique, le quotidien des familles, les chansons enfouies, les gestes et les corps, les pantoufles de Suzanne au bain, Flaubert, Claude Simon ou Bill Viola. On rit, on se souvient, on s'émeut, on s'y retrouve et on s'étonne. On rentre sous la peau de l'écriture et dans la chair du vivant.