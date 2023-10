Le présent volume rassemble la totalité des nouvelles de l'autrice publiées chez Buchet/Chastel (deux recueils : Liturgie en 2002, et Organes en 2006). Opus complété par : " Bon en émotion ", et " La Maison Santoire " (nouvelles publiées par ailleurs et épuisées). Cette présente édition – la première au format poche – présente d'autres textes de l'autrice publiés en revue mais jamais repris dans un recueil.