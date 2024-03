Livres, actualités : tout sur Charles Bukowski

Open Culture a publié trois vidéos de courts métrages fondés sur des poèmes de Charles Bukowski. Réalisés par le directeur artistique Jonathan Hodgson, la peintre anglaise Monika Umba, ou encore lus par la voix rocailleuse de Tom Waits, elles dévoilent les facettes graphiques du style imagé du poète.

Les poèmes de « Buk » n'ont pas seulement donné à leurs lecteurs l'envie d'imiter son style de vie extrême. Il leur a aussi inspiré beaucoup des petites pièces de poésie d'une autre nature. The man with the beautifull eyes, The Laughing Heart, et Bluebird sont autant de poèmes animés disponibles sur Youtube qui ne trahissent pas le texte original.

Déclamé avec la voix brûlante et tremblante du chanteur Tom Waits, The Laughing Heart, déploie un univers fuligineux, partagé entre illumination et obscurité, et dont le point d'orgue est la phrase « God wait to delight in you ».

Réalisé par Monika Umba dans une esthétique bien plus bariolée, Bluebird présente cependant la particularité d'être totalement muet. Utilisant donc exclusivement les tonalités de la bande-son et des tons bleu/vert, l'artiste a choisi d'exprimer dans une autre langue la texture de l'oeuvre.

Quant au poème The Man with the Beautifull eyes, il s'approche plus du court-métrage animé, mêlant les voix du musicien Peter Blegvad, de l'acteur Louis Schendler, avec les images du dessinateur Jonny Hannah.

Mais si les artistes réussissent très bien à exprimer par leurs vidéos les poèmes de l'écrivain américain, les mots sont peut-être moins habiles pour décrire leur travail. Aussi vaut-il mieux vous encourager à prendre quelques minutes pour les savourer directement.