Brûlé dans l'eau, noyé dans les flammes. Poèmes 1955-1973

On connait Charles Bukowski pour ses romans et nouvelles, mais beaucoup moins pour sa poésie. Et pourtant l'écrivain s'y est beaucoup attaché. En témoigne cet ensemble réunissant quatre recueils de poèmes écrits entre 1955 et 1973. On y retrouve à l'état pur son humour souvent ravageur et désabusé, ses thèmes de prédilection et son style sans artifice, abrupte, direct, insolent qui nous laisse groggy. La quintessence de Buk.