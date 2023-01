La petite pharmacie littéraire

Et si les livres étaient la meilleure des médecines ? Pour réaliser son rêve et ouvrir sa propre librairie, Blu a une idée de génie : prescrire ses livres comme des médicaments. Avec l'aide de Jane Austen, Charles Bukowski ou encore Agatha Christie, elle entend bien rendre le sourire à tous ses clients. Mais si le succès est au rendez-vous, Blu ne parvient pas à s'en réjouir. Elle ne pense qu'à retrouver ce client mystérieux tout droit sorti de Gatsby le magnifique, qui a disparu aussi vite qu'il lui était apparu. Car la pétillante libraire a elle aussi des bleus à l'âme, et cet homme pourrait être le garçon de ses rêves... à moins qu'il lui fasse perdre pied avec la réalité.