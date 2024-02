Bukowski, de liqueur et d'encre

Pour tout lecteur de Bukowski, il n'est pas difficile de se faire une idée générale de ce que fut sa vie. On connaît déjà son alcoolisme, ses penchants misogynes, sa mauvaise humeur et la pauvreté qui fut la sienne pendant une bonne partie de sa vie.

On connaît aussi sa sensibilité, ce blue bird qui vit à l'intérieur de lui et sur lequel il verse du whisky et souffle sa fumée de cigarette.

Ce Docu-BD aborde plus en détails l'existence et l'origine des oeuvres de Charles Bukowski, de son enfance difficile, avec un père violent, au succès littéraire tardif qui lui apportera enfin l'apaisement dont il avait besoin.

Les chapitres sont entrecoupés d'informations plus précises, sous formes de courts paragraphes illustrés par de belles images d'archives.