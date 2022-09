Jón Kalman Stefánsson, lauréat du 28e Prix Jean Monnet

Habitué des prix littéraires, Jón Kalman Stefánsson avait déjà remporté le Prix du livre étranger 2022 pour le même ouvrage.

Le résumé de Ton absence n'est que ténèbres par les éditions Grasset :

Un homme se retrouve dans une église, quelque part dans les fjords de l'ouest, sans savoir comment il est arrivé là, ni pourquoi. C'est comme s'il avait perdu tous ses repères. Quand il découvre l'inscription "Ton absence n'est que ténèbres" sur une tombe du cimetière du village, une femme se présentant comme la fille de la défunte lui propose de l'amener chez sa soeur qui tient le seul hôtel des environs.

L'homme se rend alors compte qu'il n'est pas simplement perdu, mais amnésique : tout le monde semble le connaître, mais lui n'a aucune souvenir ni de Soley, la propriétaire de l'hôtel, ni de sa soeur Runa, ou encore d'Aldis, leur mère tant regrettée. Petit à petit, se déploient alors différents récits, comme pour lui rendre la mémoire perdue, en le plongeant dans la grande histoire de cette famille, du milieu du 19ème siècle jusqu'en 2020...

Jón Kalman Stefánsson est un romancier, traducteur et poète islandais. Ses précédents romans, Ásta, Entre ciel et terre et D’ailleurs les poissons n’ont pas de pieds, tous publiés chez Folio et traduits par Éric Boury, font de ses écrits une oeuvre majeure traduite dans le monde entier.

Créé en 1995, parrainé et doté de 5000 € par le Conseil départemental de la Charente, le Prix Jean Monnet de Littératures Européennes récompense chaque année un ouvrage écrit ou traduit en français pendant l’année écoulée.

L'année dernière, le prix a récompensé l'auteur irlandais Donal Ryan pour son roman Par une mer basse et tranquille, traduit par Marie Hermet et publié aux éditions Albin Michel.

