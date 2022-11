Une anthologie de la poésie romanche de Basse-Engadine et du Val Müstair

Denise a découvert les Grisons et la littérature rhéto-romane grâce à son mari Gabriel Mützenberg (1919-2002), historien et journaliste culturel à la Tribune de Genève. Ce dernier a grandement contribué à diffuser des connaissances sur la littérature romanche auprès du public francophone, par son essai Destin de la langue et de la littérature rhéto-romanes (1974-1992), son Anthologie rhéto-romane (1982) et diverses éditions.

Son amour pour la poésie rhéto-romane et la traduction, partagé également avec l’auteur du dictionnaire romanche / ladin – français Gilbert Taggart, a accompagné Denise dans ses écrits et dans ses projets éditoriaux. Jusqu’ici, le petit recueil Dschember Schamblin (1992 / 2010), une expérience poétique bilingue, a été son essai principal: « Ô mes frères de racines / Et toi, ‹Flur da Riva› / déjà de l’autre côté du fleuve / prêtez-moi s’il vous plaît / un instant votre langue».

Denise a travaillé durant presque une décennie à cette collection dédiée à la poésie de la Basse-Engadine et du Val Müstair. Cette anthologie est un florilège: quiconque cueille des fleurs a toujours ses goûts et ses préférences. C’est ainsi que Denise Mützenberg entend Aruè, Poesia valladra: un projet personnel qui ne prétend pas être représentatif; elle documente plutôt des rencontres et des bonheurs de lecture partagés au fil des années.

D’une part, la généreuse anthologie Aruè présente donc, tant aux lectrices et lecteurs rhéto-romans qu’aux francophones, un choix de poèmes nouveaux ou qui n’ont eu qu’un faible écho, qui n’ont peut-être jamais été publiés auparavant dans les pages d’un livre. D’autrepart, elle propose, dans une fraîche contextualisation, des poèmes aussi connus que Il cumün in silenzi, de Peider Lansel, Uclan, d’Andri Peer, Not d’amur, de Luisa Famos.

Elle incite le public à plonger dans des atmosphères et dans des styles différents et à savourer la transposition d’une langue à l’autre, réalisée par les traducteurs André Imer, Isabelle Longchamp, Denise et Gabriel Mützenberg, Gilbert Trolliet, Walter Rosselli, eux aussi de générations différentes, unis par leur passion de la poésie et de la langue rhéto-romanes.

Denise Oberli, née à Yverdon le 3 septembre 1942 (1 heure après sa soeur jumelle Claire). Vit sous son propre nom une enfance d'écolière appliquée + quelques enfances parallèles dont l'une, sous le nom d'Arthuro Trumba, se déroule dans le Bois des Vernes qui longe le lac de Neuchâtel. De 1958 à 1961, fréquente l'Ecole Normale de Lausanne. C'est aussi le temps où elle chante avec sa soeur jumelle et sa guitare. Puis elle devient institutrice à Lignerolle. Les neiges du Jura se mêlent aux roselières d'Yverdon pour constituer peu à peu le terreau de sa poésie.

En 1964 elle rencontre Gabriel Mützenberg, historien et journaliste à Genève.

Elle le rejoint dans la ville de Calvin où ils partageront désormais beaucoup de choses: vie conjugale (ils auront deux fils), rédaction de la revue Certitudes (durant vingt et un ans), organisation de week-ends sur le thème "Art et foi" et de rencontres d'écrivains protestants, voyages et activités diverses, autour de la culture rhéto- romane, entre autres...

En 1992, elle a créé Samizdat une petite maison d'édition consacrée à la poésie- avec un accent mis sur des publications bilingues- qu’elle anime aujourd’hui avec Claire.

