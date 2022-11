Julien Mages, ou la hiérarchie des espaces

Animaux est une ode poétique à la nature. Revoir le bois des anémones un chant pour la mère disparue ainsi que la rupture du cours de la vie pour les endeuillés, et Ballade en Orage, dont la création au Théâtre de Vidy Lausanne en 2012 fut suivie d’une tournée jusqu’en 2014 dans toute la suisse romande, est un hymne pour la plus petite cellule sociale humaine, celle de la famille. Cette dernière pièce est inspirée d’une pièce classique, Le Roi Lear de Shakespeare.

Autre texte

« Revoir le bois des anémones »

D’un côté, le portrait de la compagne de l’auteur, dont la mère fut emportée par un cancer quinze ans plus tôt, retraçant tout le chemin parcouru par ces deux femmes jusqu’au grand noir final. Un moment dense et poétique, simple et lumineux, comme pour offrir au public ce geste absolu de générosité qui montre l’amour d’une fille pour sa mère comme seule et unique prière passant d’une génération à l’autre. De l’autre, le portrait de Jean-Paul dont la vie fut une existence d’épreuves, notamment en raison des abus d’un père alcoolique.

« Animaux »

L’histoire se déroule dans une trentaine d’années : le dernier représentant d’une espèce de grands mammifères sauvages meurt devant deux personnes qui l’observent, une femme et un homme. Sa disparition tragique, le temps de la pièce, accompagne l’agonie des mots, pour déterrer le silence… La hiérarchisation des espèces est l’un des thèmes fondamentaux que la pièce prévoit d’explorer : le génocide du vivant, l’extinction de masse des animaux, le rétrécissement des espaces sauvages, le réchauffement climatique, autant de maux mis en parole par deux personnages assis sur les ruines du monde comme deux clowns noirs.

« Balade en orage »

Trois sœurs se retrouvent dans une propriété familiale pour veiller leur père. Deux frères s’y trouvent également pour reprendre la suite des affaires que dirigeait le père de filles… Le père de deux frères a rejoint celui des filles, il veille le père malade et s’occupe de recueillir ses dernières volontés afin de transmettre le témoin à ses fils. Les filles, elles, attendent le partage de la fortune personnelle de leur père que l’autre père, celui des fils, leur transmettra… Toute l’action se déroule dans une pièce voisine de celle où les deux pères s’entretiennent.

Julien Mages est auteur, comédien et metteur en scène. Il a écrit plus de trente textes pour le théâtre, joués notamment au Poche Genève, et à Lausanne au Théâtre Vidy, au Théâtre 2.21 ainsi qu’au Théâtre Arsenic. Il a été Lauréat de la bourse Leenaards pour l’écriture de Les Perdus au Théâtre de Vidy, à Lausanne, en 2009, et de la bourse Texte-en-Scène pour La Mélopée du petit barbare.

En 2016, trois de ses textes ont été publiés : La Mélopée du petit barbare aux Éditions Solitaires Intempestifs, Narcisse 21e siècle et Voyage Illuminé aux Éditions L’Âge d’Homme. En 2018, les Éditions L’Âge d’Homme ont aussi publié Valse aux cyprès.

Crédits photo © Anne-Voeffray